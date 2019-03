Sögel. Der Reit- und Fahrverein (RuF) Sögel freut sich auf eine baldige Umsetzung der Erneuerung der Hallenbeleuchtung. Wie Gemeindedirektor Günter Wigbers auf der Generalversammlung mitteilte, seien die Fördermittel für das Vorhaben freigegeben.

Damit sei die Finanzierung nach seinen Worten nun sehr gut aufgestellt und einer kurzfristigen Umsetzung stehe nichts mehr im Wege. In diesem Zusammenhang lobte Wigbers die gute Zusammenarbeit von Verein und Gemeinde. In einem weiteren von beiden Seiten angestrebten Projekt konnte jedoch beiderseits keinen Fortschritt erlangt werden. Die schon lange gewünschte Verlängerung der Abreitehalle sowie die Vergrößerung des Abreiteplatzes kann Wigbers zufolge nicht vorangetrieben werden, da mit der Eigentümerin des Nachbargrundstückes, derzeit keine erforderliche Einigung erzielt werden könne, bestätigten Vereinsvorstand und der Gemeindevertreter.

390 Platzierungen, 62 Siege

Mit guten Nachrichten wartete im weiteren Verlauf der Versammlung Sportwartin Melanie Rump auf, die dem Verein ein erfolgreiches Jahr 2018 attestierte. 25 Reiter des RuF Sögel hätten den Verein in Kategorie B auf zahlreichen Turnieren vertreten und dem Verein 390 Platzierungen und 62 Siege beschert. Auch in Kategorie C seien viele Platzierungen gesammelt worden. Als erfolgreichste Reiter wurden Marie Sophie Hopster und Emilia Cremer mit dem Wanderpokal des Vereins ausgezeichnet.

Hallenspringturnier vom 15. bis 17. März steht bevor

Auch in Sögel hatten im Jahr 2018 mit dem Hallenspringturnier, dem Schulreitwettbewerb und dem Freilandturnier spannende Veranstaltungen mit zahlreichen Nennungen stattgefunden, berichtete Werner Gerdes im Jahresrückblick. Der „Pärdkesball“ und die Schleppjagd mit 80 Reitern, der Kappenberger Meute und den Krefelder Parforcehornbläsern zählten zu den Highlights des Vereinsjahres. Bei den Reitertagen seien 91 Teilnehmern zu verschiedenen Prüfungen und Wettbewerben angetreten. Auch der Reiterflohmarkt sei sehr erfolgreich verlaufen und solle wiederholt werden, so Gerdes. Beim kurzfristig in Sögel anstehenden Hallenspringturnier vom 15. bis 17. März erwartet der Verein etwa 900 Nennungen an den drei Turniertagen.

Weiterlesen: Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth in Sögel auf der Kippe

Ein großes Thema stellte auch die Debatte um die Zukunft der Schleppjagd dar. Wie auf der Versammlung deutlich wurde, hätten immer strengere Auflagen des Landkreises sowie ein „nicht hinnehmbarer Umgangston“ den Entschluss reifen lassen, die Schleppjagd unter solchen Voraussetzungen nicht weiter durchführen zu wollen.

Bei den während der Versammlung anstehenden Wahlen wurden alle Amtsinhaber in ihren Vorstandspositionen einstimmig bestätigt. Dies waren Werner Gerdes als Vorsitzender, Werner Mehs als Kassenwart, Marina Sanders als Vertreterin der Hobbyreiter und Karina Hinrichs als Pressewartin.