Sögel. Mit der plattdeutschen Fassung des Theaterstücks „Pantüffelheld“ tritt die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Sögel-Stavern in den nächsten Wochen im Sögeler Heimathaus vor das Publikum.

Die Gäste dürfen sich dabei auf einen humorvollen und witzigen Dreiakter aus der Feder von Hans Schimmel freuen. Die plattdeutsche Fassung „Pantüffelhelden“ von Wolfgang Binder erzählt die Geschichte der drei „Pantoffelhelden“ Wolle, Fiete und Berni. Die drei Freunde sind verheiratet und stehen im Beruf ihren Mann, zuhause jedoch haben ihre Ehefrauen das Regiment. Dort heißt es nach Anweisung der Frauen Nora, Ricarda und Susanne, kochen, waschen, bügeln und was sonst noch an Hausarbeit anfällt. Dieses hindert die drei Männer jedoch nicht, den Nachtclub „Zum Klabautermann“ zu besuchen, wo sie die Bardame Carmen umgarnen.

Die Premiere feiert das Stück am Sonntag, 10. März, im Rahmen eines Familiennachmittages ab 14:30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie freiem Eintritt.

Weitere Aufführungen finden am 16. und 17, März (jeweils um 19.30 Uhr) sowie am 22. und 23. März ebenfalls um 19.30 Uhr statt. Karten zum Preis von sechs Euro sind an der Abendkasse erhältlich.