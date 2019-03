Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth in Sögel auf der Kippe CC-Editor öffnen

Die Schlossanlage Clemenswerth in Sögel stellt jedes Jahr den Start- und Endpunkt der traditionellen Schleppjagd über den Hümmling dar. Foto: Eckard Albrecht/Archiv

Sögel. Steht die traditionelle Schleppjagd auf Schloss Clemenswerth in Sögel nach 60 Jahren vor einem abrupten Ende? Der an der Ausrichtung beteiligte Reit- und Fahrverein (RuF) Sögel übt harsche Kritik am Landkreis Emsland als Hausherr der barocken Schlossanlage. Die Kreisverwaltung zeigt sich verwundert.