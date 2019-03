Sögel. Wie können Geflüchtete in Jobs und damit stärker in die Gesellschaft integriert werden? Eine Antwort darauf soll das neue „Job-Helden-Projekt“ geben, das der Caritasverband Emsland mit zahlreichen Netzwerkpartnern startet.

Einer Mitteilung des Caritasverbandes zufolge, stelle das Projekt nicht nur für Geflüchtete eine große Chance dar, sondern auch für Arbeitgeber, die so vakante Ausbildungs- und Arbeitsplätze besetzen können. Der Caritasverband sucht nach Paten und Botschaftern, die Geflüchtete auf den Weg in die Arbeit begleiten wollen.

5000 Geflüchtete im Emsland

Unterstützt wird das Projekt von den beiden Samtgemeindebürgermeistern Günter Wigbers (Sögel) und Ludger Kewe (Werlte). Im Emsland leben nach Angaben des Caritasverbandes etwa 5000 Geflüchtete. „Nach der Phase des Ankommens müssen wir nun mit der tatsächlichen Integration unter anderem durch Arbeit beginnen“, wird Vera Brinker in der Mitteilung zitiert. Brinker ist Ansprechpartnerin für das Projekt „Salvete“, das die Arbeit von ehrenamtlichen Helfern in der Flüchtlingshilfe in den Samtgemeinden Sögel und Werlte koordiniert.

Hemmnisse und Vorbehalte abbauen

Mit dem „Job-Helden-Projekt“ könnten in Zusammenarbeit mit hiesigen Unternehmen, dem Wirtschaftsverband Emsland, der Ems-Achse und dem Landkreis Emsland sowie den vorhandenen Caritas-Netzwerken aus der Flüchtlingshilfe Türen geöffnet werden. Dazu sollen ehrenamtliche „Job-Helden“ qualifiziert werden, die als Botschafter und Paten bei potenziellen Arbeitgebern Hemmnisse und Vorbehalte abbauen. „Wir möchten ein Unterstützungsnetzwerk und fachlicher Qualifizierung aufbauen und bereits bestehende Initiativen unterstützen“, erklärt Brinker.

Ehrenamtliche werden qualifiziert

In einem ersten Schritt ist in den kommenden Wochen ein Informationstreffen für Ehrenamtliche geplant, die bereit sind, bei der Suche nach Arbeits-, Ausbildungs- und Praktikumsstellen zu helfen und fachliche sowie strukturelle Unterstützung bei der Vorbereitung auf das Arbeitsleben zu geben. Für die Qualifizierung der Ehrenamtlichen sind vier Module geplant. Thematisch werde beispielsweise die Situation der Flüchtlinge reflektiert, um deren Interessen mit den gesellschaftlichen Herausforderungen im Emsland in Einklang bringen zu können.

Auftakt im Frühjahr

Außerdem sollen interkulturelle Kompetenzen vermittelt und über die Zugänge auf den Arbeitsmarkt informiert werden. Die Begleitung des Projektes erfolgt durch hauptamtliche Mitarbeiter des Caritasverbandes. Aktuell würden bereits erste Kontakte zu Netzwerkpartnern erschlossen. Im ersten Quartal ist ein Schnuppertreffen vorgesehen. Der Auftakt für die Qualifikation der Ehrenamtlichen soll im Frühjahr erfolgen. Gefördert wird das „Job-Helden-Projekt“ durch das Programm „ehrenWERT“, der Klosterkammer Hannover und der Caritas Gemeinschaftsstiftung.