Sögel. Zum fünften Mal haben Hexe, traurige Witwe und Bauarbeiter auf dem Jägerhof in Sögel Frauenkarneval gefeiert. Dabei stand vor zwei Jahren fest: kein Frauenkarneval mehr in der Hümmlinggemeinde. Zu viel müsse organisiert werden, zu groß sei der Aufwand. Ein guter Witz, wie sich nun herausstellte.

Sögel Wer tritt auf? Wer führt durch das Programm? Wer kümmert sich um die Musik? Welche Acts dürfen auf der Bühne nicht fehlen? Und für welches Kostüm entscheiden wir uns? Diese Fragen, die sich die Sögeler Frauenkarnevalgemeinschaft alle zwei Jahre stellt, wollten sie sich in diesem Jahr eigentlich nicht auf die Kette schreiben. Vor zwei Jahren feierten die Damen zum letzten Mal Frauenkarneval und gaben das Zepter ab. So hieß es 2017: Die Jüngeren sollen sich kümmern und das Spektakel organisieren. „Aber irgendwie waren die jüngeren Frauen alle verschütt“, heißt es in der Begrüßungsrede.

Tiraden über die berühmte Männergrippe

Während der fünften Auflage standen verschiedene Akteure auf der Bühne und sorgten beim Publikum für einen garantierten Bauchmuskelkater am nächsten Tag. Der einzige Mann im Saal, der für die Musik zuständig war, hatte es manchmal nicht leicht. Tiraden über die berühmte Männergrippe, Anekdoten über Standhaftigkeit in bestimmten Situationen oder alltägliche Unzulänglichkeiten wie die Multi-Tasking-Fähigkeit ließen das Publikum Tränen vor Lachen vergießen. Und er spielte den „Tusch“, lachte vielleicht über sich selbst und seine nicht anwesenden männlichen Leidenskollegen. Stundenlang unterhielt er nach Abschluss des Programms die Damen auf der Tanzfläche.

„Magische“ Pilotin

Doch zunächst standen zehn Gruppen auf der Bühne und machten den Abend zu einem ganz Besonderem. Magisch wurde es gar beim Auftritt der mit einer herrlichen Mimik und Gestik agierenden Pilotin. Dass Bier beim Flug zur Tagesordnung gehöre und die Stewardess für Kuscheleinheiten zur Verfügung stehe, ließ das Publikum selbst bei der anschließenden Pause immer wieder in Gelächter ausbrechen.

Geschwätzige Ärztin

Ebenso wie die geschwätzige Ärztin, die eigentlich unter Schweigepflicht steht, aber eine Geschichte nach der anderen aus dem Nähkästchen holte. In dem bunt gemischten gut dreieinhalbstündigen und rundum gelungenen Programm zeigten die Akteure eine lustige Show aus Tanz, Büttenschnack, Musik und Comedy.

Ohne viele Worte brachten vier Damen, die sich minutenlang auf einen Stuhl setzten und dabei einen Lolli verspeisten, Tisch um Tisch zum Lachen. Im Hintergrund spielte leise Musik, zu Anfang beschämende Blicke verwandelten sich schnell in ein Grinsen.

Oma erzählt vom „digitalen Schnickschnack“

Bei den Geschichten einer Großmutter, die vom Leid erzählte, heutzutage eine Oma zu sein, zeigte sich, wie einfach es sich früher ohne elektrische Wippe und digitalen Schnickschnack lebte. Und dass es manchmal nur ein Schlaflied und etwas Ruhe und Wärme braucht, um ein Baby in das Land der Träume zu schicken und dabei kein Notruf an die frisch gebackenen Eltern abzugeben, ließ die Zuschauer gleichzeitig schmunzeln und lachen.