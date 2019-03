Sögel. Die katholische Kindertagesstätte (Kita) Arche Noah in Sögel kooperiert seit Jahresbeginn mit dem Sportverein Sigiltra.

Einer Mitteilung des Kreissportbundes (KSB) zufolge bietet die Kita Arche Noah seit dem 1. Januar eine ballorientierte Bewegungsförderung für Kinder an. Auf Initiative der Erzieherin Claudia Perk wurde die neue Bewegungseinheit in Kooperation mit Jürgen Jansen, Jugendwart beim SV Sigiltra Sögel, ins Leben gerufen. Die Zusammenarbeit wurde zudem von der Servicesstelle des Kreissportbundes in beratener Funktion bei der Antragsstellung und dem inhaltlichen Aufbau der Übungsstunden unterstützt.

Bei der Bewegungseinheit stehe vor allem das Spielen, Erfahren und Erleben mit dem Ball im Vordergrund. Dribbeln, Werfen, Rollen, Schießen und Balancieren seien dabei die Schwerpunkte, die spielerisch und mit viel Freude und Engagement von Übungsleiterin Agnes Biesenbaum vermittelt würden.

„Bewegung im Kindesalter ist enorm wichtig und in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr“, wird Perk in der Mitteilung zitiert. Die Übungseinheit von insgesamt 90 Minuten findet einmal wöchentlich in der Kita Arche Noah statt.