Sögel/Werlte. Die Polizei auf dem Hümmling die konsequente Ahndung von Alkohol- und Drogenmissbrauch im Straßenverkehr fort. Erneut gingen den Beamten zwei Autofahrer ins Netz, die sich berauscht ans Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt hatten. Ein 36-Jähriger versuchte erfolglos, sich zu Fuß der Kontrolle zu entziehen.

Eine Streifenwagenbesatzung hatte den 36-Jährigen am Donnerstagabend gegen 18 Uhr an der Ulmenstraße angehalten um ihn zu kontrollieren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Autofahrer stoppte sein Fahrzeug und versuchte den Polizisten davon zu laufen. Weit sei er jedoch nicht gekommen, heißt es in der Meldung. Die Beamten holten ihn ein, überwältigten den 36-Jährigen und transportierten ihn zur Dienststelle. Dort stellte sich heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein besitzt.

Ebenfalls am am Donnerstagabend, allerdings etwas später, stoppten die Beamten der Polizei Sögel in Werlte einen unter Drogen stehenden Autofahrer. Der 22-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße in Werlte unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand.

Beide Autofahrer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.