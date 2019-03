Sögel. 664 Kinder werden im neuen Kindergartenjahr die Betreuungseinrichtungen in der Samtgemeinde (SG) Sögel besuchen. „Wir können allen Kindern einen Platz anbieten“, teilte SG-Bürgermeister Günter Wigbers (CDU) auf der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates mit.

Der Verwaltung zufolge sind die Planungen für das Kita-Jahr 2019/20 abgeschlossen. Der Kindergartenplanung der SG Sögel zufolge können ab Sommer in den zehn kirchlichen, kommunalen und privaten Kinderbetreuungseinrichtungen alle 664 Kinder im Vormittags- oder Ganztagsbereich betreut werden. „So viele Kinder wie noch nie“, berichtete Wigbers. Wie er auf der Sitzung weiter ausführte, werden in den Kitas der Samtgemeinde in diesem Jahr 112 Erzieher und Sozialassistenten sowie 30 Auszubildende beschäftigt sein.

"Wir haben alle mit unseren Prognosen falsch gelegen. Dann aber schnell darauf reagiert." Günter Wigbers, Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel

Dem Samtgemeindebürgermeister zufolge hat sich die Zahl der Kindergartenkinder in den letzten acht Jahren nahezu verdoppelt. „Wir haben alle mit unseren Prognosen falsch gelegen. Dann aber schnell darauf reagiert.“ Daher könnten alle Kinder im Vormittags- oder Ganztagsbereich untergebracht werden. Das komme vielen Eltern, die einer Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nachgingen entgegen.



Moderne Gebäude

Das räumliche Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen ist nach seinen Worten in der SG Sögel noch nie so groß und modern gewesen. „Alle Mitgliedsgemeinden können ihren Kindern und deren Eltern neue oder komplett durchsanierte Einrichtungen anbieten. Die Gebäude sind in einem guten Zustand, es ist richtig viel passiert“, berichtete Wigbers, der während der Sitzung des SG-Rates in diesem Zusammenhang ein Lob an die Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden richtete. „Bei uns wird exemplarisch deutlich, wie groß das Engagement von Bund, Land, Landkreis und Kommunen in den letzten Jahren im Bereich der Kinderbetreuung ist.“

Gemeinsames Kinderbetreuungskonzept

Während in Sögel ab Sommer drei Kindertagesstätten und zwei private Einrichtungen zur Verfügung stehen, wird in Werpeloh eine Kita mit 60 Plätzen, in Börger mit 100 und in Spahnharrenstätte mit 48 Plätzen bereitgehalten. Im Süden der Samtgemeinde hatten sich nach Mitteilung der Verwaltung die Mitgliedsgemeinden im Zuge der Neustrukturierung der Grundschulen auch auf ein gemeinsames Kinderbetreuungskonzept verständigt.

Anzeige Anzeige

In Berßen und Stavern sind weitere Baumaßnahmen in Planung. Während in Stavern eine altersübergreifende Gruppe in eine Krippe umgebaut werden soll und dann insgesamt 68 Plätze vorhält, steht der Einrichtung in Groß Berßen eine Erweiterung um sieben Plätze auf dann insgesamt 47 Plätze bevor. Diese Maßnahmen sollen im Sommer ebenso abgeschlossen sein wie der Neubau des integrativen Kindergartens an der Uhlandstraße in Sögel mit insgesamt 88 Plätzen.



Steigende Geburtenrate in Werpeloh

In Werpeloh befindet sich ein ebenfalls moderner Kindergarten mit 60 Plätzen im Kita- und Krippenbereich. In Börger fand eine Krippenerweiterung statt. Die Einrichtung verfügt derzeit über 100 Plätze und werde aufgrund der steigenden Geburtenrate vermutlich nochmals erweitert werden müssen. Der Neubau des Spahnharren-stätter Kindergartens ist seit 2012 in Betrieb und bietet 43 Plätze für Kindergarten- sowie 15 Plätze für Krippenkinder.

In der Samtgemeinde Sögel befinden sich sieben Kindertagesstätten in kirchlicher und ein Kindergarten in kommunaler Trägerschaft, in denen insgesamt 649 Kinder betreut werden. Weitere 15 Kinder werden in zwei privaten Tagesmüttereinrichtungen betreut.



Neun Millionen Euro in den letzten zehn Jahren

Das Investitionsvolumen der Mitgliedsgemeinden in das Kinderbetreuungswesen in den letzten 10 Jahren beziffert Wigbers auf rund neun Millionen Euro. Neben dem Landkreis, der sich der Verwaltung zufolge emslandweit mit 23,7 Millionen Euro pro Jahr am laufenden Kita-Betrieb beteiligt, kostet das Kinderbetreuungswesen den Mitgliedsgemeinden der SG Sögel ab diesem Sommer zusammen mehr als 1,5 Millionen Euro jährlich.

Allein in Sögel belaufe sich nach Abzug aller Zuschüsse das jährliche Defizit auf rund 680 000 Euro und steigt damit nach Berechnungen der Samtgemeinde Sögel mit Einführung der Beitragsfreiheit für die Eltern um nochmals 73 000 Euro an. Wigbers: „Jeder Euro ist gleichwohl gut investiertes Geld. Die Erziehungs- und Betreuungsarbeit in diesen Einrichtungen ist von unschätzbarem Wert für das spätere Leben der Kinder.“