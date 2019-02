Börger. Immer deutlicher wird erkennbar, wie das neue Gemeinde- und Kulturzentrum in Börger aussehen wird. An dem Umbau der ehemaligen Hauptschule in der Ortsmitte stand nun das Richtfest an.

„Die Wände stehen, das Dach ist drauf. Die Vorstellung wie es werden kann, wird immer konkreter“, teilte Bürgermeister Jürgen Ermes (SPD) bei der Begrüßung der Gäste aus Politik und WIrtschaft mit.

Dem Bürgermeister zufolge entsteht ein repräsentatives Gebäude, das gleichermaßen Platz für Verwaltung, Jugend und Vereine bieten soll. Ermes bedankte sich beim Rat der Hümmlinggemeinde, der Samtgemeinde Sögel, dem Landkreis sowie den ausführenden Unternehmen für Entscheidung, Planung und Umsetzung.

Im vergangenen Oktober starteten die Arbeiten für den Um- und Neubau in und an der ehemaligen Hauptschule. Die zu Beginn in Angriff genommene Sanierung des Bestandsgebäudes, in dem zukünftig unter anderem die Gemeindeverwaltung untergebracht sein wird, befinden sich nach Angaben von Werner Jansen, stellvertretender Leiter des Bauamtes der Samtgemeinde Sögel, auf der Zielgeraden.

„Wenn es so weiterläuft, sind wir bis Ostern durch.“ Die Installationsarbeiten sind Jansen zufolge so gut wie abgeschlossen, sodass in Kürze die Malerarbeiten starten. Der Umzug der Verwaltung aus dem bisherigen Gebäude an der Waldstraße soll im Sommer erfolgen. Das sanierte Bestandsgebäude aus den 1930er-Jahren hält auch Räume für Vereine und Gruppen der Hümmlinggemeinde bereit.



Darüber hinaus sind schon deutlich die Konturen des in rund 450 Quadratmeter großen Anbaus erkennbar. Hier wird ein etwa 300 Quadratmeter großer Veranstaltungssaal mit einer erhöhten Bühne entstehen. Zudem wird ein Raum für die Jugendarbeit errichtet. Auch ein Abstellraum, Lager, Garderobe und Sanitärbereich ist geplant. Die Fertigstellung des Anbaus für den neuen Veranstaltungssaal ist mit Abschluss der Gesamtmaßnahme Ende 2019 vorgesehen.

Die Gesamtkosten für den Um- und Anbau am neuen Gemeinde- und Kulturzentrum beziffert die Verwaltung auf rund 1,8 Millionen Euro. Fördermittel in Höhe von 600 000 Euro aus dem Programm „Kleinere Städten und Gemeinden“ von Bund und Länder konnten eingeworben werden. Ein weiterer Antrag auf Förderung wurde beim Landkreis Emsland eingereicht, ein Zuschuss in Höhe von 150 000 Euro ist hinterlegt, der politische Beschluss darüber steht noch aus. Die verbleibenden Kosten übernimmt die Gemeinde Börger.

