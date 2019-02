Börger. Mit drei ausverkauften und stimmungsvollen Prunksitzungen sind die Akteure des Kolping-Karnevals in Börger in die fünfte Jahreszeit gestartet.

“Wenn man den Neubau unseres zukünftigen Kulturzentrums beobachtet, geht hier im Jugendheim eine Karnevals-Ära zu Ende. Ab dem nächsten Jahr wird eine neue Ära im Kulturzentrum beginnen“, verkündete Markus Klaas den Narren bei seiner Begrüßung. Gut gelaunt und mit einigen Witzen führten Karnevals-Urgestein Andreas Albers und Markus Terhalle abwechselnd durch das vierstündige Bühnenprogramm.

Stimmgewaltig zeigte sich “Das Terzett und die drei Anderen“. Mann gegen Frau hieß es während des Auftritts, bei dem Thorsten Jansen, Heinz Gerdes, Andreas Albers, Marina Brake, Monika Müller, Elisabeth Ermes und Gerd Többen gegeneinander ansangen.

Zum ersten Mal in der Bütt stand Tom-Luca Kröger, der als jüngster Akteur mit seinen lustigen Geschichten „Aus Tommy`s Welt“ brillierte und beim begeisterten Publikum stehende Ovationen hervorrief.



Ebenfalls zum Lachen regte die „Wilden Hilde“, alias Nicole Hilde an, die ihr Leben endlich nach eigenem Rezept in die Hand nehmen wollte und dabei kein Geheimnis aus ihren fraulichen Qualitäten machte.



„De Drei Wiesn ut dat Borgerland“ mit Thomas Terhalle, Stefan Sanders als "Tante Teite" und Helmut Hunfeld nahmen auch in diesem Jahr wieder kein Blatt vor den Mund und durchleuchteten auf Plattdeutsch und mit viel Sarkasmus die Dorfpolitik. Während sich die üblichen Sticheleien gegen die Nachbarn aus Sögel dabei in Grenzen hielten, bekamen die eigenen Ratsherren ihr Fett weg. In Börger würde man das Theaterspielen lieben, meinte das Trio. Deshalb hätten die Bürger auch die besten Darsteller in den Gemeinderat geschickt.

Für den Bau des neuen Kulturzentrums erhofft sich das Trio, „dat dat nich so lange duurt as bien Berliner Flughafen und nicht so düür wöt wie dei Elbphilharmonie “. Außerdem könnte man in Börger wohl kaum über „Kultur“, außer über die „Gesprächskultur des Gemeinderates“ sprechen. „Nich bloß in´t Emsland was use Gemeinderat all bekannt as dei Wilde 13! Dat is bis nah Hannover gahn“. Mit dem gesungenen Lied „Gelbe Säcke“ zur Melodie von Bruder Jakob sorgten sie zudem für ausgelassene Stimmung im Saal.



Monika Schröer und Stefan Klaas nahmen das Narrenvolk indes beim Einüben des Werbespots über den „Börger Schnaps“ mit ins Boot. Mit einer Märchenstunde über das Rumpelstilzchen wurden die Akteure Marina Brake, Sabrina Schröer, Tanja Behrens, Petra Wessels und Yvonne Hunfeld wegen ihres schauspielerischen Könnens vom Publikum lautstark bejubelt.



Dass ein Sketch auch ohne Worte für Begeisterung sorgen kann, bewiesen die „Kinobesucher“, die sich ihren Platz in der ersten Reihe über die Füße der Sitzenden hinweg erst erobern mussten. Für Lacher sorgte ebenfalls die Gruppe „Paprika 45“ mit Monika Schröer, Silvia Pohlgeers, Conny Papen, Jessica Eilers und Stefan Klaas, die sich am Pommes-Stand beim Schützenfest mit spitzer Zunge über einige Geschehnisse im Dorfleben unterhielten und dabei auch über den „Lichtgruß“ auf den Toiletten der neuen Turnhalle lästerten, „weil dort das Licht nur für ein paar Sekunden anbleibt“.

Beim Ohrwurm „Im Kühlschrank brennt immer noch Licht“ mit der Gruppe „Juke & Pajatz“ sangen und schunkelten die Narren kräftig mit. Schwungvolle Tanzeinlagen mit akrobatischen Kunststücken lieferten die „Dorfkinder“ mit Justin Albers, Nils Kossenjans, Elisas Lüken, Tom-Luca Kröger, Tim-Matthis Terhalle und Phillipp Wessels sowie das „Männerballet“ mit Hermann Ubbenjans, Thomas Terhalle, Robert Klaßen und Frank Wessels.

„Hans Albers“, alias Stefan Sanders, beeindruckte indes in Gegenwart seiner Konkubinen und dem sein Sägefisch mit klassischen Seemannsliedern. Für Lachanfälle bei den Narren sorgte zudem das Gesangstrio „Die 3 vom Klo“ mit Thorsten Jansen, Holger Remmers und Markus Jungsthövel mit einer „Symphonie der frischen Winde“.

Für musikalische und gesangliche Unterhaltung während der Sitzungen sorgte die Hausband um Heinz Fahrmann und Gerd Többen. Den Karnevalsorden nahm Thomas Terhalle entgegen. Alle Akteure standen zum Schluss zum großen Finale auf der Bühne, wo sich Markus Klaas vom neuen Führungsduo bei allen Mitwirkenden auf und hinter der Bühne bedankte.