Lkw-Anhänger brennt in Klein Berßen während der Fahrt

Ein mit Schlachtabfällen beladener Lkw-Anhänger ist während der Fahrt in Brand geraten. Symbolfoto: Michael Gründel

Klein Berßen. Am Samstag, 23. Februar, ist ein mit Schlachtabfällen beladener Lkw-Anhänger in Klein Berßen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.