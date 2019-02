Sögel. Elena Tschernow unterstützt ab sofort das Team der Emsländischen Frauenarztpraxis auf dem Hümmling. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde mit dem Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin und besitzt die DEGUM 2 Qualifikation.

Mit der DEGUM 2 Qualifikation kann eine weiterführende sonographische Diagnostik vorgenommen werden, welche schwerpunktmäßig zur Erkennung von fetaler Entwicklungsstörungen dient, teilte das Hümmling Hospital in einer Presseerklärung mit.

Die in Russland geborene Elena Tschernow studierte zunächst Humanmedizin an der Staatlichen Medizinischen Akademie von Krasnojarsk in Russland. Ihre Ausbildung zur Fachärztin in der Frauenheilkunde absolvierte sie am Bonifatius Hospital Lingen. Dort war sie von 2008 bis 2018 tätig. In der Uniklinik Münster hat sie ihre DEGUM 2 Qualifikation erworben und ergänzt nun im Hümmling Hospital Sögel das Team der Fachärzte für Frauenheilkunde.

Das Hospital gewinnt mit der erfahrenen Ärztin eine hervorragende Perinatalmedizinerin. Mithilfe der vorgeburtlichen Diagnostik (Perinatalmedizin) kann der Gesundheits- und Entwicklungsstand des Kindes sowie der werdenden Mutter erfasst werden. Mit dieser Medizin und Diagnostik hat man die Chance, Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen, um eventuelle Behandlungen einzuleiten.

„Ich wurde herzlichst im Team der Emsländischen Frauenarztpraxis, im Kreißsaal, auf der gynäkologischen Station und im OP aufgenommen. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit und auf die Möglichkeit, mich als Pränataldiagnostikerin und Perinatologin dank der modernsten apparativen Ausstattung der Emsländischen Frauenarztpraxis zu entfalten und dadurch das ohnehin breite und vielfältige Leistungsspektrum der Emsländischen Frauenarztpraxis sowie des Hümmling Hospitals zu erweitern“, betonte Tschernow.

Neben Ihrer Tätigkeit am Hümmling Hospital in Sögel wird Frau Tschernow hauptsächlich in den Praxen in Sögel und in Lingen Ihre Sprechstunden anbieten. Termine werden durch die Telefonzentrale der Emsländischen Frauenarztpraxis koordiniert.