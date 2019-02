Sögel. Als einen Haushalt, „der eigentlich von jedem mitgetragen werden kann“, hat Sögels Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU) das Zahlenwerk vor der Abstimmung in der Sitzung des SG-Rates am Donnerstagabend bezeichnet. Doch das sahen nicht alle Fraktionen so.

Mit den Stimmen der CDU-Mehrheitsfraktion bei neun Gegenstimmen der SPD/Grünen-Gruppe sowie der UWG-Fraktion wurde der Haushalt 2019 verabschiedet. Dieser sieht Investitionen in Höhe von drei Millionen Euro vor. Ein besonderer Schwerpunkt liegt mit einem Anteil von 57,5 Prozent (1.72 Millionen Euro) im Schulwesen. „Große Hausnummern“ sind dabei Wigbers zufolge die Neubauten der Großraumturnhalle sowie der Bernhardschule. Auch die Digitalisierung an Schulen soll weiter vorangebracht werden. Die Investitionen sollen dabei ohne neue Kreditermächtigungen auskommen.



"Vieles ist neugebaut oder durchsaniert" Der CDU-Fraktionsvorsitzende Reinhard Timpker

CDU-Fraktionsvorsitzender Reinhard Timpker hob die bereits getätigten und noch bevorstehenden Investitionen der Samtgemeinde in das Schulwesen sowie in Sportstätten hervor. „Vieles ist neugebaut oder durchsaniert. Seit 2012 haben wir 8,5 Millionen Euro in diesen Bereich investiert und in den nächsten Jahren folgen weitere 10,5 Millionen Euro.“

„Die Samtgemeinde lebt vom Solidargedanken. Das muss so weitergehen, damit kleine Gemeinden nicht überfordert werden“ Ebenfalls Reinhard Timpker

Timpker lobte die Samtgemeinde zudem für die Unterstützung der Mitgliedsgemeinden, wie beim Breitbandausbau. „Die Samtgemeinde lebt vom Solidargedanken. Das muss so weitergehen, damit kleine Gemeinden nicht überfordert werden.“



Für die SPD/Grünen-Gruppe teilte Anno Immenga mit, dass „wir an für sich mit den Haushaltszahlen umgehen können.“ Er machte zudem deutlich, dass es innerhalb der Gruppe auch keine Zweifel daran gäbe, dass an der Bernhardschule sowie an der Großraumturnhalle etwas gemacht werden müsse. „Große Bauchschmerzen haben wir aber hinsichtlich der Finanzierung der neuen Halle. Damit sind wir nicht einverstanden und werden dem Haushalt deshalb auch nicht zustimmen“, so Immenga.

„Wir gehen zeitgleich zwei Großprojekte mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro an. Können wir uns eigentlich leisten?“ Gerhard Rode von der UWG-Fraktion

Ebenfalls gegen das Zahlenwerk votierte die UWG-Fraktion. „Wir gehen zeitgleich zwei Großprojekte mit einem Volumen von rund zehn Millionen Euro an. Können wir uns eigentlich leisten?“, fragte Gerhard Rode in die Runde.



Auch er kritisierte die Kostenverteilung beim Neubau der Großraumturnhalle, die mit 5,2 Millionen Euro veranschlagt ist. „Unsere Forderung lautet, dass sich auch die Gemeinde Sögel finanziell mit einbringt.“ Generell machte sich Rode für eine neue Kostenverteilung bei der SG-Umlage stark. „Die finanzstärkeren Gemeinde müssen sich in einem höheren Maß beteiligen.“

Anzeige Anzeige

„Hinsichtlich der Finanzierung haben wir schwierige Verhandlungen mit dem Landkreis geführt“ Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers zum Finanzierungskonzept für die neue Großraumturnhalle

Ein weiterer Tagesordnungspunkt, der die Einreichung eines Bauantrages beim Landkreis Emsland für den Neubau der Großraumturnhalle beinhaltete, wurde mit dem gleichen Abstimmungsergebnis wie beim Haushalt verabschiedet.



„Hinsichtlich der Finanzierung haben wir schwierige Verhandlungen mit dem Landkreis geführt“, teilte SG-Bürgermeister Wigbers mit. „Wir haben aber eine gute Lösung gefunden, die alle Seiten zufriedenstellt.“

Nie ernsthaft über Sanierung nachgedacht?

Der Landkreis wird laut Wigbers etwa die Hälfte der Kosten des 5,2-Millionen-Euro-Projektes übernehmen. Eine weitere Million Euro kommt aus einem Darlehen der Kreisschulbaukasse, den Rest übernimmt die SG. Immenga kritisierte, dass nie ernsthaft über eine Sanierung der Bestandshalle nachgedacht worden sei. „Alle Wissen, dass jederzeit ein Neubau favorisiert wurde.“