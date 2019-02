Sögel. In die Wälder auf dem Hümmling zieht keine Ruhe ein. Nachdem zu Beginn des Monats 14 Hochsitze zerstört wurden, beklagt nun ein Jäger aus Sögel Vandalismus an seiner 900 Kilogramm schweren Betonrohrfalle.

Hans Beckering findet für das, was er am Samstag in seinem Revier in Groß Berßen vorfand, auch zwei Tage später noch kaum Worte. "Das ist Zerstörung pur. Und das vorsätzlich und mutwillig", berichtet der Sögeler am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Schaden an der rund fünf Meter langen Falle, mit der Raubwild wie Fuchs, Marder oder Dachs gefangen werden, beziffert er auf mehr als 1000 Euro. "Der gesamte Mechanismus ist beschädigt, Bauteile wurden verbogen und die Zugänge versperrt", erklärt Beckering.

"Es waren keine Kinder am Werk, alles wurde fachmännisch vorbereitet und durchgeführt" Hans Beckering, Jäger aus Sögel

Wie bei den zerstörten Hochsitzen vermutet der Jäger, dass auch in diesem Fall militanter Tierschützer am Werk waren. "Es waren keine Kinder am Werk, alles wurde fachmännisch vorbereitet und durchgeführt." So sei beispielsweise zunächst die elektronische Anlage zerstört worden, die den Jäger über eine Nachricht auf sein Handy informiert, wenn etwas an der Falle passiert. "Das Signal wurde gestört, so dass ich keine Nachricht bekam. Sonst wäre ich ja umgehend dort gewesen", so Beckering.



Revier liegt abseits

Darüber hinaus liege sein Revier im Bereich "Wolfstangen" abseits und werde nicht grundlos aufgesucht. "Die sind gezielt ins Revier rein gefahren und haben im Vorfeld möglicherweise Beobachtungen vorgenommen", mutmaßt der Jäger. Außerdem sei die Falle nicht auf den ersten Blick sichtbar und mit Ästen abgedeckt.

Die Lebendfalle dient nach seinen Worten der sogenannten Prädatorenbejagung, die eine wichtige Hegemaßnahme für Niederwild und Bodenbrüter darstelle.

Polizei arbeitet "unter Hochdruck"

Die Polizei hat er über den Vorfall bereits verständigt. Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim, hält es für "durchaus möglich", dass die identischen Täter am Werk waren wie bei den zerstörten Hochsitzen. Nach der Serie von Sachbeschädigungen sucht die Polizei weiterhin nach neuen Hinweisen. Eine konkrete Spur gibt es Dickebohm zufolge noch nicht. "Wir arbeiten aber mit Hochdruck an der Angelegenheit und wollen möglichst schnell ein Ergebnis präsentieren."