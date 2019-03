Sögel. Rund 100 Fleischkontrolleure, die offiziell "amtliche Fachassistenten" heißen, beschäftigt die Samtgemeinde Sögel beim Schlachthof Weidemark in Sögel. Maria Dinklage ist eine von ihnen. Im Interview spricht sie über ihren Beruf.

Frau Dinklage, Sie sind gelernte Tierarzthelferin und haben sich vor etwa zehn Jahren zu einer Umschulung zur Fleischkontrolleurin entschieden. Wieso?



Dafür gab es mehrere Gründe. Ich wollte nach einer Zeit der Kindererziehung wieder berufstätig sein und habe über eine Stellenanzeige gesehen, dass der Landkreis amtliche Fachassistenten sucht. Damals war noch der Kreis für die Fleischuntersuchung am Schlachthof Weidemark in Sögel zuständig, heute ist es die Samtgemeinde. Die zeitliche Flexibilität hat mir gefallen. Außerdem sind die Verdienstmöglichkeiten besser. Es gibt hier in der Fleischbeschau viele Quereinsteiger, Bürokaufleute, Frisöre, aber auch Landwirte. Viele amtliche Fachassistenten arbeiten auch übergreifend im Rot- und Weißfleischbereich, also Geflügel. Damit ich auch weiterhin im Weißfleischbereich, also der Geflügelschlachtung, eingesetzt werden kann, bin ich einmal im Jahr in einer Geflügelfleisch-Untersuchungsstelle des Landkreises Emsland tätig.

Was sind Ihre Aufgaben im Schlachthof?

Wir sind für die visuelle Fleischbeschau und die Überprüfung auf Trichinenfreiheit zuständig. Wir arbeiten letztlich den Tierärzten zu. Es gibt insgesamt elf Positionen innerhalb des Betriebs, die wir im Wechsel besetzen. Zwei davon im Labor, neun im laufenden Schlachtbetrieb. Unter anderem entnehmen wir am Band je 100 geschlachteter Schweine ein Gramm Fleisch und überprüfen sie im Labor darauf, ob sie frei von Trichinen sind. Das sind winzige Fadenwürmer, die für Menschen gesundheitlich gefährlich werden können. Sollte es Auffälligkeiten geben, wird eine zweite Probe entnommen. Die Tranche darf erst das Kühlhaus verlassen, wenn alle Proben frei von Befunden sind.

Und was passiert an den übrigen acht Positionen am Band?

An zwei Positionen wird das untere Drittel der Schweine untersucht. An der dritten wird nach weiteren Veränderungen am Tierkörper geschaut und bei Bedarf zum Beispiel ein sogenannter diagnostischer Schnitt gemacht. Bei Auffälligkeiten, zum Beispiel Hämatomen, Lungenentzündungen oder weiteren Veränderungen am Tierkörper oder Organen, informieren wir mit einer Klingel oder durch Markierung mit einem sogenannten Fleischstift die Tierärzte, die dann das letzte Wort haben, ob die Schweine aussortiert werden oder nicht. An Position vier wird mit einer Zange eine Trichinenprobe entnommen. Die Fünfte nennen wir Ausdrückposition, dort werden Schweinehälften auf eine Trimmschiene geleitet, falls es notwendig ist. An der sechsten werden das Geschlinge, also Zunge, Herz und Lunge untersucht. An einer weiteren Position wird das Herz eröffnet, sowie die Leber untersucht, um unter anderem Vereiterungen oder bei der Leber Wurmbefall zu erkennen. Weiter werden am Band auch Hemmstoffproben zur Untersuchung auf Antibiotika oder bakteriologische Proben genommen zur Untersuchung auf bakterielle Erreger. Mitarbeiter einer Position befinden sich immer in einer Regenerationsphase. Alle Befunde werden übrigens in der EDV erfasst, also dokumentiert.

Und warum werden die Positionen etwa alle 20 Minuten gewechselt?

Damit die Konzentrationsfähigkeit erhalten bleibt. Denn das Tempo am Band ist hoch. Bei bis zu 15.000 Schweinen am Tag, verteilt auf 20 Stunden, müssen etwa 750 Schweine in der Stunde, etwa zwölf in der Minute von uns beschaut werden. Außerdem gibt es regelmäßig Arbeitsunterbrechungen zur Regeneration.

Wie läuft die Tätigkeit im Labor ab?



Vereinfacht gesagt, simulieren wir den Weg des Fleisches durch den menschlichen Körper. Zunächst werden die Fleischproben zu einer Art Brei zermahlen, was dem Zerkauen im Mund ähnelt. Dann wird Salzsäure und Pepsin zugesetzt, was die Verdauung im Magen simuliert, und das Ganze in einem Glasbecher auf 44 bis 46 Grad erwärmt. Nach einer halben Stunde wird dies in einem Scheidetrichter zur Sedimentierung eingefüllt. Nach 30 Minuten werden 40 Milliliter abgezogen, weitere 10 Minuten stehen gelassen. Anschließend sind 30 Milliliter vom Rand her abzusaugen und zu verwerfen. 10 Milliliter werden mit destilliertem Wasser auf eine Petrischale gegeben und dies dann unter dem Mikroskop auf Trichinen untersucht.

Arbeiten Sie in Schichten?

Ja, es gibt die Frühschicht, die um 6 Uhr beginnt und bis etwa 14.30 Uhr dauert, und die Spätschicht von 14.30 bis maximal 2 Uhr nachts. Zwischen 2 und 6 Uhr ruht der Schlachtbetrieb für Reinigungsarbeiten. Samstags wird von etwa 4.30 Uhr bis zum Nachmittag gearbeitet. Sonntags ruht der Schlachtbetrieb.

Wie gehen Sie mit Gerüchen während des Schlachtbetriebes um?

Daran habe ich mich schnell gewöhnt. Ich habe ja schon zu meiner Zeit als Tierarzthelferin mit tierischen Gerüchen zu tun gehabt. Das gehört zu unserem Beruf einfach dazu.

Haben Sie auch mit der Weiterverarbeitung der Daten, die durch die Fleischbeschauer und Tierärzte anfallen, zu tun?

Nein, die Weiterverarbeitung dieser amtlichen Befunde, bei denen es um Tiergesundheit und Tierschutz geht, erfolgt durch die Leitung unserer Fleischuntersuchungsstelle. Die Rückübermittlung und Auswertung dieser Befunde werden schließlich für den Verbraucher und den Mäster immer wichtiger. Diese Dokumentationen erfolgen teilweise auch nach wie vor auf Papier, aber auch mit Hilfe moderner EDV-Systeme.

Beschauen und prüfen Sie ausschließlich Hausschweine?

Der Betrieb schlachtet auch Sauen und Alteber, die wir dann zu untersuchen haben. Im Trichinenlabor bekommen wir externe Proben auch von Hausschlachtungen oder Metzgereien, aber auch Proben, die Jäger hier hin bringen. Dazu gehören Wildschwein, Nutrias oder auch mal Pferdefleisch. Auch dieses Fleisch muss, bevor es in den Verzehr geht, auf Trichinen überprüft werden. Das wird in einer speziellen Kiste übernommen, damit es, sollte es Auffälligkeiten geben, zu keinen Problemen im laufenden Schlachtbetrieb kommt.

Tragen Sie spezielle Schutzkleidung während der Arbeit?

Im Labor tragen wir Kittel, bei der Fleischbeschau im Schlachtbetrieb eine Schlachterschürze, Handschuhe, Gummistiefel, Haarnetz und Gehörschutz. Männer tragen zusätzlich einen Bartschutz, falls sie Bartträger sind. An den Positionen, an denen mit Messer gearbeitet wird, einen Kettenhandschuh.

Wie läuft die Kommunikation mit den Schlachthof-Mitarbeitern, die nicht aus Deutschland stammen?

Wir sprechen in der Regel mit den Schlachtleitern des Betriebes, diese sind unsere Ansprechpartner und sprechen deutsch. Ich habe noch nie Probleme mit den ausländischen Personal des Betriebes gehabt. Die sind alle zuvorkommend.

In welchen Situationen gefällt Ihnen Ihr Beruf weniger?

Wir werden nach Arbeitsanfall nach Bedarf und je Stunde entlohnt. Das heißt, sollte der Schlachtbetrieb einmal ruhen und es gibt keine Aufgaben, dann haben wir auch keinen Verdienst. Das kam in den vergangenen zehn Jahren, in denen ich den Beruf inzwischen ausübe, so gut wie nicht vor, kann aber natürlich irgendwann passieren.