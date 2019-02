Spahnharrenstätte. Die Gemeinde Spahnharrenstätte wird in diesem Jahr eine Million Euro in die Hand nehmen, um neue Grundstücke zu kaufen, ein Baugebiet zu erschließen und die Hauptstraße auszubauen.

Die Baumaßnahmen an der Hauptstraße umfassen, wie Bürgermeister Reinhard Timpker (CDU) auf der jüngsten Ratssitzung mitteilte, die Nebenanlagen und die Regenwasserkanalisation. Insgesamt zahle die Kommune 450.000 Euro dafür. Das Land zahlt den Straßenneubau, der insgesamt etwa 2,3 bis 2,5 Millionen Euro kosten wird, so Timpker. 102.000 Euro wird die Erschließung des Baugebietes "Tickelbusch" kosten, 300.000 Euro werden in den Ankauf von Grundstücken investiert.

Kredit über 265.000 Euro

Um die Investitionen tätigen zu können, muss die Gemeinde neue Schulden in Höhe von 265.000 Euro aufnehmen, wie Kämmerer Benno Boitmann bei der Vorstellung des Haushaltsplans mitteilte. Knapp 65.000 Euro an bestehenden Krediten würden in diesem Jahr getilgt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Plus von 156.000 Euro ab.

Die Steuerkraft der Gemeinde steigt in diesem Jahr auf knapp 1,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von gut 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Entsprechend steigen auch die Kreis- und Samtgemeindeumlage. Hier ist mit einem Zuwachs von 43,5 Prozent (238.000 Euro) auf 785.000 Euro zu rechnen.

UWG gegen Haushalt

Dem Haushalt nicht zustimmen werde die UWG, wie Fraktionsvorsitzender Konrad Lünswilken mitteilte. Da die UWG auch die im Dezember beschlossene Steuererhöhung abgelehnt hatte, werde sie auch dem Haushalt nicht zustimmen, so Lünswilken. Er forderte eine Senkung der Samtgemeindeumlage. Schließlich zahle die Gemeinde in diesem Jahr 253.000 Euro an die Samtgemeinde, 35 Prozent mehr als noch 2018. Hermann Meyer (UWG) pflichtete ihm bei. Der Mittelrückfluss aus Sögel sei zu gering, man werde "ausgeblutet".

Wilfried Meyer, CDU-Fraktionsvorsitzender, betonte, dass die Erhöhung der Steuersätze bereits beschossen sei, und dass diese auch notwendig gewesen seien, um künftige Defizite in der Gemeindekasse zu vermeiden. Die Investitionen in die Zukunft bezeichnete er als zukunftsorientiert – auch die UWG befürwortete den Ankauf von Grundstücken. Positiv sei laut Wilfried Meyer zudem, dass für die Investitionen, die "ein Brett" seien, lediglich 26 Prozent Fremdmittel benötigt würden.

"Kein Standardprogramm"

Bürgermeister Timpker betonte ebenfalls, dass mit dem Haushalt "kein Standardprogramm" gefahren werde. Es würden aber Gegenwerte geschaffen und zudem in die klassische Infrastruktur investiert. Eine Senkung der Samtgemeindeumlage würde deren Aufgabenerfüllung wie Investitionen in Schulen oder die Feuerwehr schwächen. Bei fünf Gegenstimmen wurde der Haushalt mit den sechs Stimmen der CDU mehrheitlich beschlossen.

Diskussion um Antrag

Eine weitere Diskussion ergab sich im Rat im Zuge eines Antrags der UWG. Die forderte die Einrichtung einer zentralen Annahmestelle für die kostenfreie Abgabe von Grünabfällen im Ort. Wie im Rat erläutert wurde, soll die Anlieferung auf zwölf Anlieferungen pro Haushalt und pro Jahr begrenzt sein. Hierzu soll es ein sogenanntes Gutscheinverfahren geben, um einen Missbrauch durch Fremdanlieferungen entgegen zu wirken. Die maximale Abgabemenge pro Jahr pro Haushalt soll drei Kubikmeter nicht übersteigen.

Bisher gebe es in der Gemeinde keine zentrale Annahmestelle für Grünabfälle. Das führe dazu, dass die Bürger diese entweder nach Sögel oder Werlte bringen müssten. Auch einer etwaigen unkorrekten Entsorgung etwa an Wegesrändern oder in Wäldern könne durch die Einrichtung Einhalt geboten werden.

Zusätzliche Kosten möglich

Bürgermeister Timpker äußerte Bedenken bei der Zuständigkeit und verwies auf den Landkreis Emsland. Dieser halte zudem im Kreisgebiet 52 Wertstoffhöfe vor, der nächste sei im Werlter Gewerbegebiet, "vier Kilometer entfernt", so Timpker. Für eine Annahmestelle im Ort könnten zudem Personalkosten anfallen, auch müsse dafür gesorgt werden, dass die angefallenen Abfälle wiederum entsorgt werden, so der Bürgermeister, der dafür plädierte, den Antrag abzulehnen, da er "nicht entscheidungsreif" sei.

UWG-Fraktionschef Konrad Lünswilken erwiderte, dass es kein Wertstoffhof sei, der errichtet werden soll, sondern nur Container für Grünabfälle aufgestellt werden sollten. Der Rat lehnte den Antrag mit sechs Stimmen der CDU bei fünf Ja-Stimmen der UWG ab. Der Antrag soll aber, sofern er überarbeitet und konkretisiert wird, erneut zur Debatte stehen, einigten sich die Ratsleute.