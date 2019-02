Börger. Bei der Abfahrt der Klasse 9 der Hauptschule Börger in Richtung Bernkastel war Mitte Februrar 1979 noch alles in Ordnung. Die Rückreise von der Klassenfahrt hingegen wurde sehr aufgrund der Scheemassen abenteuerlich.

Die Abschlussklassen der Hauptschule fuhren immer auf Klassenfahrt, wie der ehemalige Lehrer Hubert Westerhoff im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Doch im Februar 1979, als er morgens mit seiner Klasse in den Bus stieg, war es anders. "Es hatte schon angefangen zu schneien und es lag schon Schnee", erinnert sich der heute 77-Jährige. Einige Schüler aus Bauerschaften wie Nordkamp oder Dosfeld, die eine recht lange Anreise zum Treffpunkt an der Kirche hatten, wurden schon mit dem Traktor gebracht, erklärt der damalige Konrektor der Schule.





Relativ problemlos konnte die Gruppe dann in Richtung Bernkastel in Rheinland-Pflanz starten. Unterwegs wurden die Schneemassen weniger. "Schon ab Rheine wurde es deutlich weniger." Am Ziel angekommen, lag dort kaum Schnee. "Die Landschaft sah aus wie gepudert", sagt Westerhoff und zeigt einige Dias aus der Zeit. Der passionierte Hobbyfotograf und -filmer hatte seine Kamera dabei und einige Impressionen festgehalten.

Während der Reise, auf der die Umgebung an der Mosel erkundet wurde, habe man per Telefon Kontakt mit der Heimat gehalten, erklärt Westerhoff. In der Jugendherberge, einem alten Schloss, habe es kein Telefon gegeben, sodass eine Telefonzelle aufgesucht werden musste. "So haben wir erfahren, was im Emsland abging", sagt Westerhoff, dessen Frau ihn auf der Reise begleitet hatte.



Am Freitag machte sich die Gruppe nach einer interessanten Woche und, so Westerhoff, "ohne besondere Vorkommnisse", wieder auf die Heimreise. Je weiter sie in Richtung Norden kamen, desto stärker wurde der Schnee. Bis nach Sögel kam der Bus sogar durch. "Dann ging nichts mehr." Der Busfahrer Uli Sebers, damaliger Seniorchef der Firma Emsland-Express aus Börger, fuhr in Sögel zur Straßenmeisterei und fragte nach dem besten Weg nach Börger. "Wir mussten dann über Werlte und Spahnharrenstätte fahren", so Westerhoff.

Der letzte Abschnitt zwischen Spahnharrenstätte und Börger war dann der abenteuerlichste. "Entlang der Allee waren Lücken in den Baumreihen. Da hatten sich durch den Wind große Schneemengen angehäuft", erinnert sich der Pensionär. Deshalb kam auf dieser Strecke ein schwerer Radlader zum Einsatz. "Wir nannten den damals B8", sagt Westerhoff. So fuhr der Bus hinter dem Räumfahrzeug, das ständig hin und her fuhr, nach Börger. "Die Straße war auf der Rücktour der Raupe schon wieder dicht", so Westerhoff.



Mit etwas Verspätung kam die Gruppe dann wieder am Kirchplatz in der Ortsmitte an. "Die Eltern warteten schon auf ihre Kinder, wir hatten sie unterwegs informiert. Zum Glück funktionierte das Telefon", so Westerhoff, dem diese Klassenfahrt immer in Erinnerung bleiben wird – und auch die Tatsache, dass er in Börger vor seinem Haus erst einmal zwei Stunden Schnee schippen musste.