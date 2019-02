Vertreter der Vereine und Einrichtungen nahmen den symbolischen Scheck von den Mitarbeitern der Raiffeisenbank entgegen. Foto: Raiffeisenbank Emsland Mitte

Sögel. Die Raiffeisenbank Emsland-Mitte hat 21127 Euro an Vereine und soziale Einrichtungen in ihrem Geschäftsgebiet ausgeschüttet. Ein symbolischer Scheck ist in Sögel übergeben worden.