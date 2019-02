Sögel. Der langjährige Kreisausbildungsleiter der emsländischen Feuerwehren, Hans-Jürgen Krüger, scheidet mit Ablauf der Ausbildungsperiode 2019 nach 15-jähriger Tätigkeit aus seinem Amt. In Abstimmung mit Landkreis und Ausbildern soll nun ein Nachfolger gesucht werden.

Anlässlich der Kreisausbildertagung in der Feuerwehrausbildungsstätte Sögel blickte Krüger auf ein erfolgreiches Ausbildungsjahr 2018 zurück und berichtete, dass 720 Feuerwehrleute in 41 Lehrgängen ausgebildet wurden. Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren und Werkfeuerwehren seien in den Sparten Truppmann 1, Truppmann 2, Truppführer, Atemschutz, Sprechfunk, Maschinisten, Fahrsicherheitstraining für Einsatzfahrzeuge und „Gefährliche Stoffe“ ausgebildet worden.

„Das Fahrsicherheitstraining auf der Teststrecke der ATP in Papenburg wirkt sich positiv auf die Fahrerqualität bei Einsatzfahrten und auch beim Transport der Jugendfeuerwehren aus“, sagte Krüger. Er dankte seinen 93 Ausbildern, die diese Tätigkeit neben dem normalen Feuerwehrdienst ausübten und auch dem Kreisbrandmeister sowie dem Landkreis für die Unterstützung.

Großes Lob für Krüger

Unter dem Beifall der Anwesenden betonte Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff, dass Krüger „einen tollen Job“ gemacht habe und die Kreisausbildung in den vergangenen Jahren enorm nach vorne gebracht habe. „Wir verfügen im Emsland über eine qualifizierte Ausbildung auf hohem Niveau“, sagte Dyckhoff. In nur wenigen Landkreisen werde die Ausbildung wie im Emsland ehrenamtlich geleistet.

System der Freiwilligen Feuerwehr ist überlegen

Wie Marc André Burgdorf, Dezernent beim Landkreis Emsland, unterstrich, sei die Schlagkraft der emsländischen Feuerwehren und aller weiteren Helfer beim Moorbrand deutlich geworden. Das habe zu einem „Imagegewinn“ geführt. Es habe sich erwiesen, dass das System der Freiwilligen Feuerwehr dem ausschließlichen System der Berufsfeuerwehren in anderen Ländern überlegen sei.

Die Ausbildung sei für den Landkreis „kein Luxus“, sondern absolut notwendig, um den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Die Kreisausbilder trügen eine hohe Verantwortung. Der Landkreis habe die Vergütung für die Ausbilder moderat erhöht, so Burgdorf.

Dyckhoff: Haben keine Nachwuchsprobleme

Dyckhoff setzte sich kritisch mit der Situation auf Landesebene auseinander: Man habe nur 53 Prozent der angeforderten Lehrgangsplätze erhalten. „Wir haben keine Nachwuchsprobleme und verfügen über ein großes Potenzial junger Feuerwehrleute, die ausgebildet werden müssen“, betonte er.

Wichtig sei, dass im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung bei Einsätzen wichtige Informationen per Rückmeldung an die Einsatzleitstelle zwecks Dokumentation gegeben würden. Das diene der eigenen Sicherheit. Erfreut zeigte sich Dyckhoff darüber, dass der Landkreis weiterhin in die Ausbildungsstätte Sögel investieren wolle.

Ehrung für langjährige Dienste

Der frühere Kreisbrandmeister von Leer, Volkmar Helmers, erklärte den Ausbildern die Einsatzmöglichkeiten eines fernsteuerbaren Lösch-Unterstützungsfahrzeuges, das beim Ems-Tunnel der A 31 in Jemgum bereitgehalten werde. Das Gerät schütze die Einsatzkräfte bei einer Vielzahl von gefährlichen Aufgaben und werde herangezogen, falls Feuerwehrleute nicht mehr eingesetzt werden könnten oder dürften.

Im weiteren Verlauf der Ausbildertagung wurden mehrere Kameraden ernannt, für die langjährige Dienste geehrt und befördert. Neue Kreisausbilder sind Christian Temmen und Jörg Wermes. Oliver Bund und Christian Drosten wurden jeweils für 25 Jahre als Ausbilder geehrt. Tobias Focks und Jörg Wermes wurden zum Löschmeister, Jörg Rickling zum Oberlöschmeister, Jessika Koch zur Hauptlöschmeisterin und Sven Lammers zum Hauptlöschmeister befördert.