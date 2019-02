gar Sögel. Der Verein Hümmlinger Pilgerweg hat in seiner Jahreshauptversammlung in Sögel die Zahl von mehr als 500 Teilnehmern bei Pilgertouren im vergangenen Jahr 2018 bilanziert.

In der Jahreshauptversammlung des Vereins „Hümmlinger Pilgerweg“ im Marstall Clemenswerth wertete Vorsitzender Hermann Wintering insbesondere das Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen des Vereins im Jahr 2018 als großartigen Erfolg. Er erinnerte an 100 Pilger beim Sternenmarsch von Börger und Lathen, die sich zur Alten Dorfstelle Wahn aufmachten und 180 Zuhörer bei der ökumenischen Andacht mit Generalvikar Theo Paul und Superintendant Detlev Klahr. „Dazu ein gelungener Brückenschlag zu den Pilgerfreunden aus Lathen. Auf diesen Erfolg können und wollen wir aufbauen“, sagte Wintering. Er wünsche sich für die Zukunft viele junge Frauen und Männer, die für den Verein Verantwortung übernehmen. Er dankte den Vorstandsmitgliedern und Samtgemeinden Sögel, Lathen, Nordhümmling und Werlte sowie den Bauhofleitern mit einem Appell: „Nur wenn alle zielstrebig mitarbeiten, hat der Hümmlinger Pilgerweg eine Zukunft“. Zum Sachstand des geplanten Leader-Projektes teilte Wintering mit, als weiterer Punkt solle der Friedwald des Spahner Südholzes dem Hümmlinger Pilgerweg angebunden werden, „sobald es für die Fertigstellung grünes Licht gibt“.

Gesponserte Bänke und Sinnestafeln

„Insgesamt haben wir bei unseren Veranstaltungen 413 Teilnehmer gehabt. Daneben noch 103 Teilnehmer, die sich als Einzelpersonen, Vereine oder Gruppen auf den Weg gemacht haben“, sagte Wegewart Gerd Schwalbe. Zum Jubiläum seien von einer Firma aus Werlte 20 Tafeln mit Sinnsprüchen kostenlos ausgetauscht worden. Ebenfalls habe sich der Pilgerverein über zwei gesponserte Bänke und einen Tisch vom Touristikverein Sögel und zwei gesponserte Bänke vom Lions Club Papenburg gefreut. Auch künftig sei die Pflege der Wege mit dem Freischneiden und Reparieren der Wegweiser oder dem Aufrichten der eingesackten Bänke und umgekippten Steine ein Thema. „Die vielen positiven Berichte aus den Pilgerbüchern spornen uns jedoch immer wieder zum Weitermachen an“, betonte Schwalbe und verwies auf die geplanten Touren und Wanderungen für das laufende Jahr, wozu unter anderem das Nachtpilgern an Karfreitag von Werpeloh bis zum Marstall Clemenswerth, das Mariä-Himmelfahrts-Pilgern über den gesamten Pilgerweg (92 Kilometer), das Frauen- u. Männerpilgern oder das Adventspilgern zählen.

Neu aufgenommen in das Programm hat der Verein in 2019 eine Wanderung von Lathen zur Alten Dorfstelle Wahn am 29. Juni. Dazu erklärte Wintering: „Wir wollen die Anbindung mit Lathen aufrecht erhalten und traditionell in jedem Jahr eine Pilgertour von Lathen zur Alten Dorfstelle nach Wahn anbieten. Die Erinnerungsstätte 'Alte Dorfstelle Wahn' soll in Zukunft auch von anderen Gemeinden angepilgert werden, was eine zusätzliche Ausschilderung erforderlich macht“.

Wiederwahlen im Vorstand

Bei den Wahlen wurde Hermann Wintering einstimmig als erster Vorsitzender wiedergewählt. Ebenfalls ein einstimmiges Votum gab es für die Wiederwahl von Wegewart Gerd Schwalbe und den ersten Beisitzer Hermann Schmitz. Schriftführer Jens Niermann stellte sein Amt zur Verfügung und übernahm das Amt des Dritten Beisitzers von Andrea Schmees, die im Gegenzug einstimmig zur Schriftführerin gewählt wurde. Michaela Reinelt und Josef Gößling wurden in ihren Ämtern als Kassenprüfer bestätigt.