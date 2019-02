Sögel. Die Samtgemeinde Sögel investiert in diesem Jahr drei Millionen Euro, ein Großteil davon fließt in Schul- und Sportprojekte.

Ein besonderer Schwerpunkt bei den Investitionen liegt mit einem Anteil von 57,5 Prozent (1.720.700 Euro) im Schulwesen. Dazu zählte Kämmerer Benno Boitmann in der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung etwa den Neubau der Großraumsporthalle in Sögel, für den in diesem Jahr 831.700 Euro veranschlagt sind. Insgesamt wird der Bau voraussichtlich 5,2 Millionen Euro kosten. An den Kosten werde sich auch der Landkreis Emsland beteiligen, wofür Sögels Erster Samtgemeinderat Hans Nowak seinen Dank aussprach.

Für den Neubau der Bernhardschule in Sögel werden in diesem Jahr 500.000 Euro bereitgestellt. Auch hier wird, wie bei der Sporthalle auch, über mehrere Jahre finanziert. Die Gesamtkosten liegen nach aktuellem Stand bei 4,5 Millionen Euro, sagte Boitmann auf Nachfrage unserer Redaktion.

Tablets für Grundschulen

Weitere Mittel fließen in neue Tablet-Computer für die Grundschulen der Samtgemeinde. Für 115.000 Euro sollen die alten Rechner ausgetauscht werden. Diese seien im Jahr 2012 als gebrauchte Geräte angeschafft worden und entsprächen nicht mehr den aktuellen Anforderungen, so Boitmann. Für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule in Werpeloh zahlt die Samtgemeinde 100.000 Euro. Wie Nowak mitteilte, könnten hier Fördermittel der Leader-Region eingeworben werden. Man habe sich für Mittel, die für "ausgewählte Maßnahmen" gezahlt werden, beworben. Das Ergebnis stehe noch aus.

Breitbandausbau geht weiter

Größere Posten im Haushalt machen zudem der Breitbandausbau mit 321.000 Euro und die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehr in Sögel mit 270.000 Euro aus. Für das Fahrzeug, das insgesamt 370.000 Euro kostet, waren im vergangenen Jahr bereits 100.000 Euro bereitgestellt worden. Eine gebrauchte Drehleiter für die Feuerwehr Sögel ist laut Nowak nach Beschluss im Umlaufverfahren bereits angeschafft worden. Bürgermeisterin Irmgard Welling teilte mit, dass diese schon am ersten Tag in Sögel zum Einsatz gekommen war. In den Ausbau der Schmutzwasserbeseitigung fließen 425.000 Euro, hier werden von der Samtgemeinde 110.000 Euro an Kanalbau-Gebühren eingenommen.

Keine neuen Kredite

Positiv sei, so Novak, dass die Investitionen ohne neue Kreditermächtigungen auskommen. Im vergangenen Haushaltsjahr sei aufgrund des hohen Investitionsvolumens eine Kreditermächtigung veranschlagt worden, allerdings wurde diese noch nicht in Anspruch genommen. Der Ergebnishaushalt schließt laut Boitmann in diesem Jahr mit einem Gewinn in Höhe von 537.100 Euro ab, gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 288.100 Euro. Den Erträgen von 17.842.900 Euro stehen Aufwendungen von 17.305.800 Euro gegenüber.

Boitmann zufolge verzeichne die Samtgemeinde einen Anstieg der Steuerkraft von vier Prozent (514.000 Euro) auf nun etwa 13,4 Millionen Euro. Trotz dieses Anstiegs habe die Samtgemeinde einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Vorjahr von mehr als einer Million Euro zu bewältigen. Die Personalkosten hätten sich um 530.000 Euro auf gut neun Millionen Euro erhöht,die Kreisumlage um 370.000 Euro auf nun 1,95 Millionen Euro. Bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen sprach sich der Ausschuss für den Haushaltsentwurf aus. Der Samtgemeinderat entscheidet am 21. Februar darüber.

Zwei Anträge beraten

Im Rahmen der Haushaltsberatungen auch zwei Anträge der SPD/Grünen-Gruppe im Raum. Johannes Müller (SPD) schlug vor, im Haushalt Mittel in Höhe von 30.000 Euro für Planungsleistungen für die Oberflächenentwässerung in den Mitgliedsgemeinden bereitzustellen. Als Grund nannte er Probleme bei Starkregen, da dann Oberflächenwasser in die Abwasserleitungen gerate. Dies führe zu hohen Kosten, etwa durch steigenden Pumpeneinsatz. Sögels Erster Samtgemeinderat Hans Nowak sagte, dass die Oberflächenentwässerung Aufgabe der Mitgliedsgemeinden sei. Ausschussvorsitzender Johann Geerswilken (CDU) pflichtete ihm bei. Bürgermeisterin Irmgard Welling (CDU) schlug nach längerem Wortwechsel vor, das Thema in der Bürgermeisterrunde zu beraten. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt, soll aber wieder auf die Agenda kommen.

Photovoltaik auf Schuldächern

Positiv nahm der Ausschuss für den Vorschlag Müllers aus, auf den Dächern der Schulen in Trägerschaft der Samtgemeinde Photovoltaikanlagen zu errichten. Wie Müller berichtete, könnten sogenannte Eigenverbrauchsanlagen installiert werden, um die Energiekosten zu senken. Er schlug vor, im Haushalt 50.000 Euro für die Anlagen zur Verfügung zu stellen.

Sowohl Simone Borgmann (CDU), als auch Bürgermeisterin Welling schlugen vor, vom Bauamt prüfen zu lassen, welche Dächer der Schulen sich für die Photovoltaikanlagen eigneten. Danach könne über diesen Vorschlag beraten und auch abgestimmt werden. Gemeinsam und einstimmig einigte sich der Ausschuss, eine Empfehlung auszusprechen, dass die Installation der Anlagen geprüft werden soll. Im Fall einer positiven Abstimmung mi Samtgemeinderat sollen dann im Haushalt außerplanmäßige Mittel dafür bereitgestellt werden.