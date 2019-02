Im Schlachthofs Weidemark in Sögel hat es einem Sprecher des Betreibers Tönnies zufolge in den vergangenen Monaten Kontrollen durch Behörden gegeben. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Sögel/Rheda-Wiedenbrück. Die Tönnies-Gruppe begrüßt einem Sprecher zufolge die Initiative in Niedersachsen nach einer flächendeckenden Videoüberwachung in Schlachthöfen. Das Unternehmen aus Rheda-Wiedenbrück setzt eine solche Technik nach eigenen Angaben in Betrieben wie dem Weidemark-Schlachthof in Sögel bereits ein.