Sögel. Der Wirtschaftsverband Sögel wird am Sonntag, 10. März, mit dem sogenannten „Frühlingserwachen“ und einem verkaufsoffenen Sonntag in das Jahr seines 165-jährigen Bestehens starten. Das teilte der Zusammenschluss der Gewerbetreibenden in Sögel mit.

Das Jubiläum möchte der Verband darüber hinaus mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen im Laufe des Jahres begleiten. Zum Frühlingserwachen verwandelt sich Sögel nach Angaben des Wirtschaftsverbandes in eine große Open-Air-Fotoausstellung. In vielen dem Verein angehörigen Mitgliedsbetrieben werden an diesem Tag Fotos in den Schaufenstern aus dem früheren Geschäftsleben in Sögel zu sehen sein.

Arbeitsgruppe konzipiert Fotoausstellung

Für die Auswahl der Bilder hat sich eigens eine Arbeitsgruppe gebildet. Dazu gehören Lambert Brand, Helmut Westermann und Hermann Wichmann. Diese wurden fündig im Archiv des Vereins Forum Sögel. Das Bildmaterial wird nun von Brand und Westermann gesichtet und für die Fotoausstellung bereitgestellt. Der Wirtschaftsverband Sögel trug in seiner Gründungszeit den Namen „Local-Gewerbe-Verein Sögel“. Danach wurde er zum „Handel- und Gewerbeverein Sögel“ umbenannt. Seit 2011 trägt er den jetzigen Namen „Wirtschaftsverband Sögel“.

Unter dem Motto „Neuheiten – Trends –Impulse“ präsentieren die Firmen laut Mitteilung des Wirtschaftsverbandes zum Frühlingserwachen ein „breit gefächertes Spektrum ihrer Warenvielfalt“. Zu sehen gebe es Produktneuheiten, Trends und Innovationen in den Sparten Mode, Haus- und Gartengestaltung, Möbeleinrichtung, Fahrrad und Kfz.

Leistungsvielfalt der Sögeler Geschäftswelt

„Das Sögeler Frühlingserwachen hat inzwischen eine langjährige Tradition“, erklärt Anja Deeken-Rickermann, Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes. Die Veranstaltung erfahre in der Region mit den höchsten Besucherzuspruch. Dies sei ein Beweis für die Leistungsvielfalt der Sögeler Geschäftswelt. So nutzen laut Deeken-Rickermann nicht nur Handelsbetriebe, sondern auch zahlreiche andere Unternehmen die Veranstaltung, um ihr Leistungsspektrum vorzustellen. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter nach eigenen Angaben wieder mehrere Tausend Besucher.