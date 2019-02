Sögel. „Wir ehren hier einen Mann der ersten Stunde, der Malteserblut seit 50 Jahren in sich trägt und immer noch aktiv für den Verein unterwegs ist.“ Mit diesen Worten ist Bernd Masbaum anlässlich seiner 50-jährigen Mitgliedschaft bei den Maltesern vom Hümmling vom Ortsbeauftragten Olaf Kruithoff bedacht worden.

Im Rahmen einer Feierstunde erhielt Masbaum die goldene Ehrennadel mit Granat sowie eine Ehrenurkunde. „Ein toller Kerl mit so vielfältigen Talenten, der große Fußspuren als Vorgänger hinterlassen hat“, wird Kruithoff in einer Mitteilung der Malteser zitiert.

Die Laudatio nahm Dienststellenleiterin Rita Hagenhoff vor. Zusammen mit weiteren Mitstreitern habe Masbaum einen „nicht unbescheidenen Anteil“ an der kontinuierlichen Entwicklung der Gliederung Hümmling gehabt. Vor 50 Jahren gehörte der Geehrte zu den Mitbegründern der Ortsgliederung Werpeloh/Sögel, die inzwischen zur Gliederung Hümmling zusammengeschmolzen ist.

Mit Ausbildungskoffern auf Reise

Masbaum war den Maltesern zufolge zudem einer der ersten Ausbilder in Erster Hilfe und ging mit seinem Ausbildungskoffern auf Reise, besuchte Schulen und war tätig in der Breitenausbildung. 1997 übernahm er den Posten des Ortsbeauftragten, leitete die Geschicke der stetig wachsenden Gliederung und etablierte die Ausbildung in der Pflege am Standort in Sögel.

Die ersten Kurse zur Schwesterhelferin starteten in den 1990er-Jahren. „Bernd, wie klug und weitsichtig von dir, diesen Bereich damals zu installieren. Es muss für dich doch heute sehr befriedigend sein, auf den Erfolg deines Wirkens zu schauen, wenn man bedenkt, in welchem Umfang dieser Bereich in den letzten Jahren gewachsen ist“, lobte Hagenhoff. Als Beispiele nannte die Dienststellenleiterin die Anzahl der Ausbildungen mit zertifizierten Standards, zwei modernen Ausbildungsräumen sowie das große Team der Ausbilder und Dozenten. „Das muss dich doch mit Stolz erfüllen.“

Dieser Erfolg sei aus Sicht des Geehrten nicht vorausschaubar gewesen. Sichtlich gerührt nahm er die Auszeichnung und die lobenden Worte entgegen. Masbaum: „Ich könnte noch so eine Menge aus den 50 Jahren plaudern, besonders aus den spannenden und experimentellen Anfängen, aber dafür reicht ein Abend nicht.“