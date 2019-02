Sögel. Die Finanzierung für den geplanten Neubau der Großraumturnhalle in Sögel steht. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, haben der Landkreis Emsland, der Kreissportbund (KSB) Emsland und die Samtgemeinde Sögel nach intensiven Gesprächen ein gemeinsames Konzept zur Finanzierung des Neubaus aufgestellt, das alle beteiligten Parteien zufrieden stelle.

Seit Ende März letzten Jahres ist die Bestandshalle am Schulzentrum aus Sicherheitsgründen gesperrt. Daraufhin stellte der SG-Rat in seiner Sitzung im vergangenen Mai die Weichen für den Neubau der Großraumturnhalle. Es folgten Gespräche mit dem Landkreis Emsland über eine Finanzierungsbeteiligung an dem rund fünf Millionen Euro teuren Neubau, die nun abgeschlossen sind.

"Für die Eltern und Schüler der Schule am Schloss und des Hümmling-Gymnasiums, aber auch für die Verantwortlichen des Sportschulbetriebs ist das eine wichtige Nachricht.“ Günter Wigbers, Bürgermeister der Samtgemeinde Sögel

„Nach ausführlichem Austausch über Art und Umfang des Projekts konnte auf der Grundlage des baufachlichen Konzepts nun eine begründete Entscheidung über die geplante finanzielle Beteiligung des Landkreises Emsland an dem Vorhaben getroffen werden“, wird Landrat Reinhard Winter (CDU) in der Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert. „Für die Eltern und Schüler der Schule am Schloss und des Hümmling-Gymnasiums, aber auch für die Verantwortlichen des Sportschulbetriebs ist das eine wichtige Nachricht“, so Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers (CDU).



Neubau direkt neben der Bestandshalle

Nach Angaben des Landkreises sind für den Neubau der Großraumturnhalle, die unmittelbar neben der bisherigen Turnhalle errichtet werden soll, Kosten in Höhe von 5,2 Millionen Euro veranschlagt. Mit etwa 2,48 Mio. Euro wird sich der Landkreis Emsland am Neubau der Großraumsporthalle beteiligen. Die Zuwendungen stammen aus der Kreisschulbaukasse und aus Mitteln der Sportförderung. Die Halle soll künftig ebenfalls durch den Kreissportbund mitgenutzt werden. „Wegen dieser besonderen Situation konnten wir die sonst üblichen Zuschüsse aus der Sportförderung aufstocken“, erklärt Winter.

"Der Neubau trägt auch zur Sicherung des Standortes der Kreissportschule bei und ermöglicht uns, ein attraktives Angebot bereitzuhalten." Michael Koop, Präsident des Kreissportbundes Emsland

Darüber hinaus plant der KSB einen angegliederten Gymnastikraum zu bauen und dafür Fördermittel einzuwerben. „Der Neubau trägt auch zur Sicherung des Standortes der Kreissportschule bei und ermöglicht uns, ein attraktives Angebot bereitzuhalten“, so KSB-Präsident Michael Koop.



Samtgemeinde trägt Kosten für Tribüne

Allein die von der Samtgemeinde in der neuen Halle gewünschte Tribüne soll bei den Zuschüssen außen vor bleiben. „Wir haben die Möglichkeiten voll ausgeschöpft. Aber weder bei der Förderung aus der Kreisschulbaukasse, noch bei den Zuwendungen aus der Sportförderung wird die Errichtung von Tribünen berücksichtigt“, führt der Landrat aus. Die Samtgemeinde wiederum habe das Hallenkonzept im Vorfeld mit allen Beteiligten vor Ort abgestimmt und möchte an der Tribüne festhalten, deren Finanzierung sie nach Landkreisangaben folglich allein übernimmt.

Steht neue Halle Ende nächsten Jahres?

Der Vorschlag zur Kostenbeteiligung muss den politischen Gremien des Landkreises und dem Samtgemeinderat noch zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der Bauantrag aber könne bereits auf den Weg gebracht werden, sagt Wigbers mit Blick auf eine möglichst schnelle Realisierung des Vorhabens. Er geht davon aus, dass die Halle Ende 2020 fertiggestellt sein könnte.