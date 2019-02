Sögel. Ein halbes Jahr nach dem Baustart des heilpädagogischen Kindergartens, der Kita Kunterbunt in Sögel, ist am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert worden.

Bürgermeisterin Irmgard Welling zeigte sich sehr zufrieden mit dem Baufortschritt und der Tatsache, dass im Sommer drei Einrichtungen zur Verfügung stünden. Die Kita, die vom Sögeler Architekten Patrick Grossmann, der während des Richtfestes durch den Rohbau führte, geplant worden ist, umfasst auf gut 1100 Quadratmetern zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen sowie eine heilpädagogische Gruppe. Die Kindergartengruppen sind als Integrations- und Ganztagsgruppe geplant.





Wie Welling weiter ausführte, werden zur geplanten Fertigstellung im Sommer bereits alle 88 Plätze in der fünfzügigen Kita an der Uhlandstraße belegt sein. Untergebracht sind Gruppen, Personal und Sanitär- und Verpflegungsräume auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern in drei Gebäudeelementen. Die Leitung der neuen Kita wird Michaela Steffens übernehmen, wie der Geschäftsführer des St.-Lukasheims, Heinz-Bernd Mäsker erklärte. Der Bau der Kita sei "die richtige gesellschaftliche Entscheidung" gewesen, sagte Mäsker weiter, der sich wünschte, dass es in Zukunft für alle Menschen normal sein sollte, dass Kinder mit und ohne Behinderung eine Kita besuchten. "Dann wird auch der Ausdruck Integration endlich überflüssig", so Mäsker.







Der Kostenrahmen für die Baumaßnahme liegt bei etwa 2,2 Millionen Euro. An Zuschüssen werden vom Land 360 000 Euro und vom Landkreis Emsland 295 000 Euro erwartet. Der Anteil des St.-Lukas-Heims bezieht sich auf die heilpädagogische Gruppe und anteilig auf die Flächen der allgemeinen Räume. Dieser Anteil wird sich auf etwa 450 000 Euro belaufen. Somit entsteht für die Gemeinde Sögel ein Anteil von gut einer Million Euro. Im April des vergangenen Jahres sprach sich der Sögeler Gemeinderat einstimmig für den Bau einer neuen Kita aus.