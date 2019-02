Sögel. Michael Blank nimmt das Geschehene in den vergangenen Tagen noch immer mit. Der Sögeler beklagt den Verlust von fünf seiner insgesamt acht Damtiere. Bei seiner täglichen Runde durch das Gehege unweit der Nordradde fand der 51-Jährige das Damwild tot auf. Dass die Tiere von einem Wolf gerissen wurden, daran besteht auch von offizieller Stelle kaum ein Zweifel.

Mit dem Damwild ist Blank von klein auf großgeworden. "Mein Vater hat das Gehege aufgebaut, seit acht Jahren kümmere ich mich darum." Bis vor wenigen Tagen lebten acht Damtiere und rund 30 Hühner auf dem eingezäunten Areal, das neben Binsen und hohem Gras auch einen Teich bereithält.

"Ich hänge an den Tieren." Michael Blank, Gattertierhalter aus Sögel

"Ich hänge an den Tieren. Zweimal am Tag bin ich vor Ort, schaue nach dem rechten und nehme die Fütterung vor", erzählt der Sögeler im Gespräch mit unserer Redaktion. Einen besonders zutraulichen Hirschen habe er sogar mit der Hand füttern können. Geld verdiene er mit seinem Hobby schon seit einigen Jahren nicht mehr. "Die Tiere werden nicht mehr verkauft. Sie haben es hier gut."



Probleme mit anderen Tieren, die seinem Bestand gefährlich werden könnten, gab es noch nie. Doch das änderte sich Ende Januar. "Am Vortag war ich gegen 16 Uhr nochmal vor Ort, da war alles in Ordnung." Als er am darauffolgenden Tag um die Mittagszeit nach Feierabend wieder zum Gehege fuhr, fand er vier tote Damtiere vor. "Als ich durch die Binsen über das Grundstück blickte, habe ich sie gesehen", berichtet Blank. Einige Tiere seien halb aufgefressen und übel zugerichtet gewesen. Andere hingegen getötet worden, ohne im Anschluss gefressen worden zu sein. "Diese Todeslust ist doch Irrsinn. Wenn der Wolf Hunger gehabt hätte, könnte ich es ja noch verstehen", so der 51-Jährige. Das fünfte Tier des Bestandes wurde wenige Tage später bei einem weiteren Angriff gerissen.

Weil er nicht genau wusste, was in einem solchen Fall zu tun ist, nahm Blank Kontakt zu einem befreundeten Jäger auf. Dieser nannte ihm die Wolfsberatungsstelle des Landes Niedersachsen. Ein Wolfsberater für das Emsland ist Björn Wicks. Er machte sich auf den Weg nach Sögel und verschaffte sich einen Überblick. "Dass es ein Wolf war, daran besteht kaum Zweifel", machte Wicks auf Anfrage unserer Redaktion deutlich. Fell am Zaun sowie Spuren auf dem Acker ließen kaum eine andere Auffassung zu. Endgültige Klarheit darüber soll eine DNA-Probe bringen. Das Ergebnis kann laut Wicks bis zu drei Monate auf sich warten lassen.

Doch wie kam das Tier auf das eingezäunte Grundstück? "Es sieht eindeutig danach aus, dass der Wolf unter dem Zaun durchging und sich den Weg freigebuddelt hat", so Blank. Um die drei verbleibenden Damtiere zu schützen, hat er die Schwachstellen beseitigt und den Zaun verstärkt. "Aber ob das ausreicht? Wenn der Wolf einen Weg sucht, wird er ihn auch finden", befürchtet der Sögeler. Dass er sich überhaupt darüber Gedanken machen muss, hat er nicht für möglich gehalten. "Ich habe gedacht, die Wölfe bleiben in Richtung der Wehrtechnischen Dienststelle und kommen nicht so nah heran."





Anzeige Anzeige

"Beten allein hilft nicht. Seit 2013 ist das Emsland Wolfsgebiet. Es wird also was passieren." Björn Wicks, Wolfsberater

Für Wolfsberater Wicks nimmt der Schutz eine immer größere Rolle ein. "Früher hatten Zäune die Funktion, dass die dort eingesperrten Tiere nicht raus können. Heute dienen sie dem Schutz der Tiere." Halter müssen sich nach seinen Worten vor Angriffen schützen.



"Beten allein hilft nicht. Seit 2013 ist das Emsland Wolfsgebiet. Es wird also was passieren." Er rät unter anderem zu Stromzäunen. "Der erste Schlag muss dabei sitzen. Wenn der Wolf erst einmal weiß, dass es dort was zu holen gibt, kommt er auch wieder", stellt Wicks klar. Für Blank stellt ein Stromzaun aufgrund hoher Wartungsintensität indes noch keine Alternative dar. Für den Wolfsberater sei daher "nicht auszuschließen" das Wolf ein weiteres Mal auf dem Gehege des Sögelers zuschlagen könnte.



Der 51-Jährige will zunächst auch abwarten, was die DNA-Proben für Ergebnisse bringen. Sein Hauptaugenmerk liegt derzeit auf die noch verblieben drei Damtiere. "Zum Glück haben sie sich in den vergangenen Tagen wieder etwas beruhigt. Direkt nach dem Angriff liefen sie wie bekloppt und völlig verunsichert umher." Ob er seinen Bestand wieder auffüllt, darüber hat sich Blank noch keine Gedanken gemacht. "Ich habe aber eigentlich auch nicht vor, das Halten von Gatterwild und damit mein Hobby aufzugeben."

Einigermaßen verärgert ist der Sögeler über ungefragte Ratschläge. "Mach die Tiere doch tot oder verkauf sie", habe er häufig zu hören bekommen. Eine eine Umquartierung sei vorgeschlagen worden. "Das kann doch nicht die Lösung sein, vorm Wolf zu kapitulieren", findet Blank. Doch für solche Gedanken habe er derzeit ohnehin keinen Kopf. "Ich muss erst noch das Geschehene verarbeiten."