Sögel. Keine Heizung, fehlende Fenster und überall Müll: Es sind fragwürdige Bedingungen, unter denen Menschen im Sögeler Ortsteil Waldhöfe in einem baufälligen Haus leben müssen. Die Leiharbeiter aus Bulgarien sollen bei Wiesenhof in Lohne arbeiten, wie Gemeindedirektor Günter Wigbers mitteilt.

Die Gemeinde habe vor wenigen Tagen einen Hinweis erhalten, dass im Ortsteil Waldhöfe eine Familie unter fragwürdigen Bedingungen lebt, wie Wigbers auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Hinweise aus der Bevölkerung zu den Umständen hatten auch unsere Redaktion erreicht.

Wie Wigbers weiter berichtet, hätten dort sofort entsprechende Überprüfungen stattgefunden, ohne in der Wohnung Personen angetroffen zu haben. Bei einer zweiten Überprüfung seien unter Amtshilfe der Polizei alle dort gemeldeten Personen angetroffen worden.

Desolate Wohnverhältnisse

Es handelt sich bei den Bewohnern laut Wigbers um ein bulgarisches Ehepaar und eine bulgarische Familie mit drei zum Teil schulpflichtigen Kindern. "Die Wohnverhältnisse in dem Objekt sind desolat. Das gesamte Grundstück ist vermüllt, das Erdgeschoss ist überhaupt nicht bewohnbar. Die gemeldeten Personen wohnen im Obergeschoss und halten wenige Räume mit elektrischen Heizgeräten warm, die Heizungsanlage ist offenbar defekt", schreibt Wigbers. Auch fehlen im Haus mehrere Fenster.

Bei den erwachsenen Personen handelt es sich Wigbers Aussagen zufolge um Leiharbeiter einer in Oldenburg ansässigen Zeitarbeitsfirma. Der Arbeitseinsatz erfolge bei der Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH & Co.KG, einem Schlachthof des Unternehmens Wiesenhof in Lohne (Landkreis Vechta).

Landkreis eingeschaltet

Eingeschaltet habe die Gemeinde Sögel als Ordnungsbehörde den Landkreis Emsland, so Wigbers. Landkreis-Sprecherin Anja Rohde bestätigt dies auf Anfrage. Zuständig seien der Fachbereich Hochbau und der Fachbereich Jugend. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Samtgemeinde Sögel ist am Dienstag ein Ortstermin durchgeführt worden, so Rohde. Nach einem Gespräch mit den Eltern seien die Kinder nun bei nahen Verwandten im Landkreis Emsland untergebracht. "Die Wohnverhältnisse dort wurden überprüft und sind nicht zu beanstanden", schreibt Rohde.

Der Eigentümer und Vermieter des Hauses in Sögel stammt, so berichtet Wigbers weiter, aus Werlte. Er habe das Grundstück erst vor kurzem erworben. Auch in Werlte soll er mit ähnlichen Praktiken bereits auffällig geworden sein. Der neue Grundstückseigentümer wurde, so ergänzt es Rohde, am Montag vom Landkreis zwecks Terminabsprache für eine Ortsüberprüfung durch die Bauaufsicht angeschrieben. "Eine Rückmeldung des Eigentümers steht noch aus. Ergebnisse bleiben abzuwarten", so Rohde.

Anzeige Anzeige

Fragwürdig sind für Wigbers auch die Mietpreise: "Für die wenigen bewohnbaren Quadratmeter in Sögel zahlen die Leiharbeiter im sprichwörtlichen Sinne eine Wuchermiete, weshalb wir gegenwärtig ausloten, gegen den Vermieter Strafanzeige wegen Mietüberhöhung zu stellen." Für die Bewohner würden derzeit alternative Unterbringungsmöglichkeiten gesucht.

Unternehmen weisen Verantwortung von sich

Auch mit der Unternehmensleitung von Wiesenhof in Lohne habe die Kommune Kontakt aufgenommen, so Wigerbs. Dort und auch beim Oldenburger Zeitarbeitsunternehmen weise man jede Verantwortung von sich. Wiesenhof arbeite nach eigenen Angaben nur mit seriösen Personaldienstleistern zusammen.

"Die Oldenburger Zeitarbeitsfirma wiederum will keine Kenntnis haben von der mangelhaften Unterbringung ihrer Mitarbeiter, was wir nicht glauben", schreibt Wigbers weiter, "beiden Unternehmen haben wir unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass wir derartige Vorgänge in Sögel nicht dulden".