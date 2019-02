Werpeloh. Wilhelm Schomakers ist neuer Vorsitzender des Werpeloher Heimatvereins. Auf der Generalversammlung trat er die Nachfolge von Wilhelm Wigbers an.

Wigbers leitete den Verein 15 Jahre. Zuvor arbeitete er sechs Jahre im engeren Vorstand mit. Während der Versammlung im Heimathaus begründete der frühere Bürgermeister der Hümmlinggemeinde seinen Schritt mit dem Alter. „71-Jährig möchte ich Platz für einen Jüngeren machen. Im Übrigen ist der Verein auch ohne mich gut aufgestellt“, sagte Wigbers, der eigenen Angaben nach „schweren Herzens, aber nicht ganz geht.“

Die im Vorfeld abgesprochene Veränderung an der Vereinsspitze ging zügig vonstatten. Schomakers, der in Personalunion als stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer tätig war, wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt. Die bisherigen Ämter des neuen Vorsitzenden traten Hans-Georg Geers und Maria Kock an. Neben Karin Lucks, Heinz Korte und Bernd Masbaum ist der Vorstand mit Ludger Kock um einen vierten Beisitzer erweitert worden.

„Wie häbbt vandoage de Hütte vull“

„Wie häbbt vandoage de Hütte vull“, sagte Wigbers zu Beginn seines letzten Jahresberichts mit einem Blick auf die rund 35 Anwesenden. Wie alle anderen Ausführungen wurde im Heimathaus bei Tee und Neujahrskuchen der Rückblick in plattdeutscher Sprache vorgetragen. Laut Wigbers hat es in 2018 monatlich mindestens eine Veranstaltung gegeben. In der ersten Jahreshälfte fanden unter anderem ein Doppelkopfturnier, ein von den Vorstandsfrauen gestalteter Dankeschönabend sowie eine gemeinsam mit der Kolpingsfamilie St. Franziskus durchgeführte Fahrradtour nach Breddenberg statt.

Neuer Anstrich für Wegweiser, Wegekreuze und Heimathaus

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Ferienpassaktion Nistkästen angefertigt und Brot gebacken. Mit Erlösen aus Aktivitäten wurden die Grundschule, der Kindergarten, der Batakträgerverein, der Palliativstützpunkt Sögel und im Gemeindegebiet wirkende indische Ordensschwestern unterstützt. Die Herbstwanderung fand gemeinsam mit dem Sportverein DJK Werpeloh statt. Zudem sind Wegweiser, Wegekreuze und nicht zuletzt das Heimathaus mit einem neuen Anstrich versehen worden.

„Tunschere“ geht an Willi Brinker

In der Vorweihnachtszeit boten Mitglieder auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt selbst gebackenes Brot und den neuen Veranstaltungskalender „Feiern verbindet“ an und bauten in der Pfarrkirche die Krippe auf. Die „Tunschere“ hat zum Jahreswechsel hat Wigbers zufolge das Urgestein Willi Brinker bekommen, weil sich dieser insbesondere bei den Malerarbeiten eingebracht hat.

Dank an die Gemeinde

Mit einem Blick auf Bürgermeister Johann Geerswilken (CDU) dankte der scheidende Vorsitzende für eine „stets wohlwollende Begleitung“ der Heimatarbeit durch die politischen Gremien. Kassenwartin Anni Lohmann sprach in der Versammlung von einer guten Kassenlage, was die Prüfer Hermann-Josef Düthmann und Gerd Kock bestätigten. Mit Präsenten dankte der neue Vorsitzende den Mitgliedern Rita Hagenhoff und Martina Schmitz für die erneute Zusammenstellung des Veranstaltungskalenders, ferner Bernd Masbaum für die Betreuung des Heimathauses und Klaus Lucks für den Einsatz in verschiedenen Bereichen.

Termine festgelegt

Festgelegt wurden in der Zusammenkunft die diesjährigen Termine für den Preisdoppelkopf am 17. März, die Fahrradtour am 30. Juni, die Busfahrt am 1. September sowie für die Herbstwanderung zusammen mit dem SV DJK Werpeloh am 20. Oktober.

Auf großes Interesse stieß zum Ende der Versammlung ein Vortrag der Kirchenführerin Ulrike Wübbelmann aus Garrel über Johann Bernhard Hensen (geboren am 5. September 1828 in Sögel, gestorben am 12. Januar 1870 in Osnabrück). Hensen machte sich in seinem kurzen, aber sehr produktiven Leben einen Namen als Kirchenbaumeister in der Region.