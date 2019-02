Sögel. In der Wunschzentrale in der Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth in Sögel hat eine neue „Wunschfee“ ihren Dienst angetreten. Sonja Gerdes übergibt nach zwei Jahren Arbeit den „Zauberstab“ an Michelle Jungsthöfel.

In den vergangenen beiden Jahren konnte Sonja Gerdes viele Herzenswünsche erfüllen. „Besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch das Fest der Kindertagesstätte St. Franziskus aus Werpeloh im Juni 2018“, sagt sie in einer Mitteilung des Marstalls. Die Kinder hatten sich gewünscht, eine echte Zauberin kennenzulernen und ihre Zaubertricks zu sehen. Zauberin Meli trat als Überraschungsgast auf und begeisterte die rund 110 anwesenden Besucher. „Das Fest war sowohl für die Eltern als auch für die Kinder eine tolle Überraschung“, wird die ehemalige Wunschfee zitiert. Große Freude kam ihr bereits bei der Erfüllung ihres ersten Wunsches auf: Ein Mann im Rollstuhl bekam durch die Wunschzentrale die Möglichkeit, über 65 Kilometer in einem großen Lkw mitzufahren. „Das war ein toller Moment für alle Beteiligten und ein großer erster Erfolg“, erinnert sich Gerdes.

Besonderen Dank richtet die ehemalige Wunschfee an die Wunscherfüller der vergangenen Jahre, ohne die die Zentrale in der Vergangenheit und auch in Zukunft nicht funktionieren könnte. Die neue Fee Michelle Jungsthöfel betont, dass sie sich auf die Zeit in der Wunschzentrale freut und gerne an die Arbeit ihrer Vorgängerin anknüpfen möchte. Sie selber wünscht sich, dass die Menschen weiterhin bereit sind, sich gegenseitig Zeit zu schenken. Seit Oktober 2018 absolviert die 22-jährige Sozialarbeiterin ein Anerkennungsjahr im Marstall Clemenswerth.

Wunschzettelzentrale seit 2013

Die Jugendbildungsstätte ist seit 2013 Wunschzettelzentrale des Projektes „Wünsch mir was“. Dort werden ideelle Anliegen erfüllt. „In unserer Wunschzentrale kann jeder einen ideellen Herzenswunsch oder ein soziales Anliegen für sich selbst, einen anderen Menschen oder eine Gruppe äußern und von unserer Wunschfee und ihren Helfern erfüllen lassen“, erklärt Christian Thien, Leiter des Marstalls und des Bildungs- und Begegnungshauses Jugendkloster Ahmsen. Im November 2017 wurde das Wunschzentralennetzwerk gegründet. Dort werden mithilfe von Unterstützern unter anderem Ideen gesponnen, um weitere Wünsche erfüllen zu können. Gerdes bleibt trotz der Verabschiedung als Wunschfee Mitglied des Netzwerkes und steht ihrer Nachfolgerin unterstützend zur Seite. Das Netzwerk hat in den vergangenen Monaten die Aktion „Wünsche zu verschenken“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Aktion ist es, Beispiele für Herzenwünsche zu geben und diese wahr werden zu lassen.

Auch im ersten Quartal 2019 sollen wieder Wünsche verschenkt werden. Passend zur kalten Jahreszeit soll eine Tagesveranstaltung zum Thema „Eintopf kochen leicht gemacht“ für alle Interessierten angeboten werden. Interessenten können sich bei der Wunschfee melden.

Wer sich oder anderen etwas wünscht, einen Wunsch erfüllen könnte, sich für den Eintopf-Wunsch interessiert oder Fragen hat, kann Michelle Jungsthöfel unter Telefon 05952207206 anrufen oder eine E-Mail an wunschfee@marstall-clemenswerth.de schicken.