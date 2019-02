Shakespeare Company Berlin tritt in Sögel auf MEC öffnen

Die Shakespeare Company Berlin gastiert am 9. Februar zum ersten Mal in Sögel. Foto: Axel Lauer

Sögel. Zum ersten Mal gastiert die „Shakespeare Company Berlin“ in der Aula des Hümmling-Gymnasiums in Sögel. Aufgeführt wird am Samstag, 9. Februar 2019, um 19.30 Uhr das Stück „Das Wintermärchen“.