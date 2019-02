Sögel. Weil noch nicht alle DNA-Proben ausgewertet sind, ruhen derzeit die Ermittlungen der Mordkommission im Fall der im August 1995 getöteten Sögelerin Elke Sandker. Es muss die Auswertung der letzten DNA-Proben abgewartet werden.

Auch "Tatortberechtigte" ausgeschlossen

Etwa 200 Speichelproben hat die Mordkommission innerhalb eines Jahres gesammelt, wie der leitende Ermittler Dieter Schmidt sagt. Der Fall war Ende Januar 2018 neu aufgerollt worden, weil seinerzeit nach neuen Untersuchungsmethoden DNA-Spuren an der Bekleidung des Opfers gesichert werden konnten. 80 Prozent der Proben habe das Landeskriminalamt inzwischen ausgewertet – ohne eine Spur auf den Täter. Derzeit stehen die Ergebnisse der noch fehlenden 20 Prozent aus. "Dann wird weiter ermittelt", sagt Schmidt. Doch das dürfte noch dauern. "Cold Cases müssen nach hinten geschoben werden", sagt Schmidt. Vorrang gegenüber den alten Fällen hätten die neuen.

Bisher abgeglichen wurde die DNA von Menschen, die bereits damals im Fokus der Ermittler waren. Außerdem sogenannte Tatortberechtigte, also Menschen beispielsweise, die die Leiche seinerzeit gefunden hatten, erklärt Schmidt. Sie mussten als Spurengeber ausgeschlossen werden, und das sei bereits erledigt.

Schmidt berichtet zudem von einer sehr großen Hilfsbereitschaft seit die Sammlung von Speichelproben medial verbreitet wurde (wir berichteten). Es hätten sich beispielsweise Menschen von sich aus gemeldet, die umgezogen waren. "Das hat uns die Arbeit erleichtert." Auch darüber hinaus habe es immer wieder Hinweise gegeben, "die uns auch nicht zum Täter geführt haben". Ein 53-Jähriger, der zunächst als tatverdächtig galt, wurde Anfang September festgenommen. Aber auch dessen DNA ergab keine Übereinstimmung.

Thema Massengentest noch offen

Offen bleibt das Thema Massengentest. "Ich weiß nicht, wann wir uns mit dem Gedanken näher beschäftigen müssen", sagt Schmidt. Das erfordere viel Vorbereitung. Schwierig sei es auch, ein Raster – bezogen auf das Alter etwa – festzulegen. Derzeit ist die Suche auf einen männlichen Einzeltäter fokussiert. Schmidt hofft deshalb auf eine erweiterte DNA-Analyse, die weitere Merkmale zulässt. Das aber müsse noch politisch beschlossen werden. Der Aspekt war Teil der Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD.

Elke Sandker aus der Bauernschaft Waldhöfe bei Sögel wurde am 22. August 1995 auf einem Acker in der Nähe ihres Wohnortes tot aufgefunden. In der Nacht zuvor hatte die damals 24 Jahre alte Rechtsanwaltsgehilfin auf der Sögeler Kirmes gefeiert und wurde zuletzt in einer Kneipe im Ort lebend gesehen.

