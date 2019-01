helm Sögel. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Christian und Anja Temmen regieren seit Samstag als Prinz Christian und seine Lieblichkeit Prinzessin Anja das Sögeler Narrenvolk.

Die Proklamation des neuen Prinzenpaares und damit der Startschuss für die 59. Karnevalssession der Kolpingsfamilie Sögel-Stavern haben die rund 150 bunt kostümierten Jecken am Samstag auf dem Kappenfest im Clemenswerther Hof vorgenommen. Den Elferrat stellt in diesem Jahr der Wirtschaftsverband Sögel.

Unternehmer wortgewandt

Mit einer eigens kreierten Version des Titels „Bruttosozialprodukt“ nach dem Hit der Band „Geier Sturzflug“ eröffneten die Mitglieder des Wirtschaftsverbandes den Festabend. Mit provokanten Reimen zeigten sich die Unternehmer der Hümmlinggemeinde dabei wortgewandt: „Die Kaufmannschaft, die kriegt ´nen Riesenschreck. Schon wieder ist der offene Sonntag weg. Sie strichen hier die Verkaufsoffenheit, man muss jetzt Events erfinden weit und breit.“

Scheidender Prinz dankt ab

Der scheidende Prinz Andre Klaß und seine Lieblichkeit Doris verabschiedeten sich beim Sögeler Narrenvolk sowie den Karneval-Organisatoren. Auch Klaß bewies bei seiner Abschiedsrede dichterisches Können: „Doch leider ist alles mal vorbei, so auch die Werlter Narretei. Zepter, Umhang, Diadem, gingen damals Richtung Nord-Wehm, verlassen heute wie bekannt, die Kultur und gehen zurück auf Land“, hieß es unter anderem in seinen Dankesworten.

Die Bühne „zum Beben bringen“

Das neue Prinzenpaar versicherte, die Bühne weiterhin „zum Beben“ zu bringen. „Wir freuen uns auf eine tolle und lustige Karnevalszeit“, sagte Prinz Christian.

Für die vier Karnevalssitzungen am 15. und 16. sowie am 22. und 23. Februar unter der Federführung der Kolpingkapelle Sögel im Clemenswerther Hof sind noch Karten erhältlich. Das bunte Programm besteht aus Comedy, Tanz- und Gesangseinlagen sowie musikalischer Begleitung mit topaktuellen Hits durch die Kolpingkapelle. Neben den altbekannten Akteuren ist in diesem Jahr laut Karnevalspräsident Johannes Lake eine neue Tanzgruppe dabei. Eintrittskarten können unter Telefon 05952 / 1230 bestellt werden.