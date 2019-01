Werpeloh. Unter dem Motto „Winterzeit ist Theaterzeit“ startet die Theatergruppe des Kolping Werpeloh in die neue Spielzeit.

Nachdem die Gruppe ein Jahr Spielpause eingelegt hatte, sind die Laienschauspieler nun mit einem neuen Stück und frischer Energie zurück auf der Bühne. Unter der Regie von Katharina Deters wurde das Lustspiel „Dwatsche Driewer und Plietsche Wiever“ der Autorin Marion Balbach einstudiert.

Ort des Geschehens ist eine Dorfgaststätte. Inhaltlich geht es um das Gemeinschaftsleben eines kleinen Ortes, das gefährdet wird, als wirtschaftliche Großprojekte sowohl Natur und Landschaft, wie auch Soziokultur und regionale Strukturen zu zerstören drohen. Da auch die örtliche Theatergruppe ein Opfer der Spekulationen wird, starten die Mitglieder eine eigene Kampagne zur Bewahrung ihres reizvollen Kulturerbes.

So durchkreuzen plötzlich ominöse Forscher den Weg der Spekulanten und undurchsichtige Fahnder nach Bestechungsgeldern erschrecken die Größen der Kommunalpolitik. Vollends aus den Fugen geraten die Spekulationspläne, als bei einer jungen Frau im Ortes nach nächtlichen Eroberungen der skrupellosen Wirtschaftsbosse eine überraschende Mehrfach-Schwangerschaft festgestellt wird. Allerdings ist die untersuchende Medizinerin ebenso sonderbar wie ein asiatischer Spitzenkoch. Nur der Drahtzieher der Inszenierung kann resümieren, dass man mit Theatermitteln durchaus Erfolge erzielen kann, wenn zweifelhafte Unternehmer und selbstsüchtige Volksvertreter den einfachen Leuten großes Theater vormachen, um sie auszunehmen...

Die Spieltermine sind am Sonntag, 3. Februar, um 20 Uhr, am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr, am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 10. Februar, um 19 Uhr.

Wie die Gruppe mitteilt, stehen im Winterspielplan der Platt AG noch die ursprünglichen Termine, sie werden aber durch diese neuen ersetzt.