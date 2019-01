Sögel. Im Klageverfahren um das Mitwirkungsverbot gegen die Ratsherren Anno Immenga (SPD) und Frank Klaß (parteilos) in der Diskussion um ein geplantes Fachmarktzentrum hat sich der Sögeler Gemeinderat dafür ausgesprochen, sich von einer externen Anwaltskanzlei vertreten zu lassen.

Mehrheitlich bei zwei Enthaltungen votierte der Rat auf seiner jüngsten Sitzung dafür, die Anwaltskanzlei FSW aus Lingen als Prozessbevollmächtigten in dem Klageverfahren mit der Wahrnehmung der Interessen des Rates zu beauftragen. "Es erscheint sinnvoll, dass sich der Gemeinderat in dieser Angelegenheit durch einen externen Rechtsbeistand vertreten lässt", betonte Gemeindedirektor Günter Wigbers.

Gegen das vom Rat im November 2017 ausgesprochene Mitwirkungsverbot legten Immenga und Klaß im vergangenen September Klage beim Verwaltungsgericht Osnabrück ein. Die Klage richtet sich gegen den Gemeinderat und auf die Feststellung der Rechtswidrigkeit gefasster Beschlüsse zum Mitwirkungsverbot. Mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragten die Kläger ein Anwaltsbüro aus Meppen.

Als Mitglieder einer Investorengruppe, die an der Sigiltrastraße ein Fachmarktzentrum errichten will, wird Immenga und Klaß ein Interessenskonflikt vorgeworfen. So soll Immenga in einem Arbeitskreis als Ratsherr und zugleich als Investor an Grundstücksverhandlungen teilgenommen haben.

Immenga und Klaß hatten die Vorwürfe immer wieder zurückgewiesen und behauptet, dass die Forderungen und Behauptungen jeglicher Grundlage entbehrten. Das Mitwirkungsverbot war, bevor es vom Rat ausgesprochen wurde, vom niedersächsischen Innenministerium und der Kommunalaufsicht des Landkreises Emsland bestätigt worden.

Gemeindedirektor Wigbers teilte auf der jüngsten Ratssitzung zudem mit, dass noch immer keine Klagebegründung vorliege. Als Kostenträger für beide Seiten habe die Gemeinde allerdings schon erste Rechnungen bezahlt. Wigbers: "Dem Steuerzahler kostet dies etliche tausend Euro."