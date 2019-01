In der Markuskirche in Sögel findet am 25. Januar ein "Schlagergottesdienst" statt. Foto: Markuskirchengemeinde Sögel

Sögel. Zu einem „Schlagergottesdienst“ lädt am Freitag, 25. Januar, die evangelisch-lutherische Markusgemeinde in Sögel ein. Ab 19 Uhr wird in der Markuskirche am Loruper Weg ein Gottesdienst der besonderen Art durchgeführt.