Sögel. Einen laut Gemeindedirektor Günter Wigbers "in die Zukunft gerichteten" Haushalt hat der Rat der Gemeinde Sögel auf seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Das Zahlenwerk sieht für 2019 Investitionen in Höhe von gut sechs Millionen Euro vor.

"Ein beachtliches Investitionsvolumen", befand der CDU-Fraktionsvorsitzende Adolf Jelges. Davon wird nach seinen Worten knapp die Hälfte mit Eigenmitteln finanziert, der Rest über Kredite. "Es werden dabei aber auch nachhaltige Gegenwerte geschaffen", so Jelges. Als Beispiele nannte er Grundstückserwerbe für Bauland sowie Investitionen in die neue Kindertagesstätte an der Uhlandstraße oder in die Sanierung des Freibades. "Der Haushalt zeigt die positive Entwicklung Sögels auf. Es wurden politisch die richtigen Weichen gestellt", betonte der Christdemokrat.

Investitionen haben ihren Preis

Für die SPD-Fraktion sprach Thomas Klaß von "guten und wichtigen Entscheidungen", die der Rat getroffen habe. Viele richtige Investitionen seien beschlossen worden, die allerdings ihren Preis hätten. "Eine weitere Verschuldung ist die Folge. Bei Ausnutzung aller Kreditermächtigungen steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zu Jahresende auf den Rekordstand von 1222 Euro", so Klaß.

"Wir täten nach Abschluss der großen Investitionen gut daran, eine Phase der Konsolidierung anzustreben" Thomas Klaß, SPD-Ratsherr

Sorge mache der SPD-Fraktion zudem die Verschuldung im Zusammenspiel mit der sich eintrübenden Konjunktur. "Wir täten nach Abschluss der großen Investitionen gut daran, eine Phase der Konsolidierung anzustreben", teilte der Sozialdemokrat mit.



Jelges betonte daraufhin, dass bei den Ausgaben Gegenwerte geschaffen würden. Auch Gemeindedirektor Wigbers machte deutlich, dass "die Gelder wieder zurückfließen". Als Beispiel nannte er den von der Gemeinde getätigten Grunderwerb, der in den vergangenen drei Jahren rund 20 Hektar betragen habe.

Steuereinnahmen ziehen an

Kämmerer Benno Boitmann führte zum Haushalt zudem aus, dass die Gewerbesteuern nach dem Einbruch aufgrund hoher Rückzahlungen im vergangenen Jahr wieder auf das Niveau der Vorjahre von gut 3,5 Millionen Euro steigen werde. Zuwächse seien darüber hinaus auch bei der Einkommens- und Umsatzsteuer eingeplant. "Ein Maßstab dafür, dass sich Sögel in einer guten wirtschaftlichen Entwicklung befindet", erklärte Boitmann.

Grundsteuern erhöht

Gegen die Verabschiedung des Haushaltes votierte bei der Abstimmung lediglich Franz-Josef Bruns (FDP). Er Sprach sich gegen die vom Rat im Vorfeld beschlossene Erhöhung der Grundsteuern A und B von 315 auf 341 Prozent (Grundsteuer A) und von 315 auf 360 Prozent (Grundsteuer B) aus. Bruns sprach sich von eine Senkung des des Hebesatzes auf 300 Prozent aus. Er lenkte den Blick auf die noch ausstehende Neuregelung der Grundsteuerberechnung auf Bundesebene. Nach seinen Worten sei davon auszugehen, dass der Einheitswert zur Basis der Berechnung erhöht werde.

An Landesschnitt orientiert

Gemeindedirektor Wigbers sprach von einer "steilen These" und dass noch völlig unklar sei, wie die neue Berechnung aussehe. Mit der nun für Sögel beschlossenen Erhöhung orientiere sich die Gemeinde an den Landesschnitt.

Laut Kämmerer Boitmann ergaben sich für Sögel aufgrund der geringen Hebesätze höhere Kosten. Die letzte Anhebung datierte nach seinen Worten aus dem Jahr 2011. "Was jetzt durch die Erhöhung zusätzlich in die Kasse kommt, bleibt als Rein-Netto im Gemeindehaushalt."