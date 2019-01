Sögel. Dank eines wolkenfreien Himmels ist die totale Mondfinsternis am frühen Montagmorgen auch im nördlichen Emsland gut zu beobachten gewesen.

Der Vollmond leuchtete nicht silberhell, sondern zeigte sich in unserer Region ab etwa 4.30 Uhr beginnend und kurz nach 6 Uhr vollständig in einer kupferroten Farbe. Danach trat der Mond wieder aus dem Kernschatten der Erde heraus, sodass er langsam wieder in seiner ursprünglichen Helligkeit erstrahlte. Der Grund für dieses seltene Naturschauspiel liegt in der atmosphärischen Lichtstreuung, wenn das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre in den Kernschatten gelenkt wird. Die nächste totale Mondfinsternis wird erst wieder am 31. Dezember 2028 zu beobachten sein.

Als Frühaufsteher hat unser Mitarbeiter Lambert Brand um kurz nach 6 Uhr bei sechs Grad Minus in Sögel Ausschau gehalten nach dem seltenen Ereignis und dem Standort des „roten Mondes“. Der Erdtrabant war in westlicher Richtung deutlich sichtbar.

Zunächst versuchte Brand, durch ein geöffnetes Dachfenster zu fotografieren. Die ersten Ergebnisse machten ihn jedoch stutzig: „Bei der Betrachtung der Bilder wunderte ich mich zunächst über seltsame Strukturen auf der Mondoberfläche – bis ich dann feststellte, dass das obere Strauchwerk einer in der Dunkelheit nicht sichtbaren sehr hohen Baumspitze im Weg war.“ Von einem anderen Standort aus gelangen ihm dann weitere Aufnahmen von der langsam zurückgehenden Mondfinsternis.

Bei den Aufnahmen mit konnte Brand auf ein Objektiv mit maximal 600mm Brennweite zurückgreifen. Dazu schraubte er die Kamera auf ein Stativ und nutzte den Selbstauslöser, um Verwackelungen zu minimieren. Im manuellen Modus probierte er verschiedene Zeit- und Blendeneinstellungen aus.

Im vergangenen Juli war der Mond bei der längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts 44 Minuten vollständig in den Erdschatten eingetaucht. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer erst am 9. Juni 2123 – um zwei Minuten.