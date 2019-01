Sögel. „Hat unser Männerchor als klassischer Gesangverein noch eine Zukunft?“ – Mit dieser eher provozierenden Frage eröffnete Liedervater Georg Sewerin in der Generalversammlung eine Diskussion zur Zukunftsfähigkeit des Sögeler Männerchors „Harmonie“. Vorstandsmitglied Manfred Kloock wurde für 25-jährige engagierte Mitarbeit im Chor geehrt.

Sewerin ging in seinem Jahresbericht auf einen Bericht in unserer Zeitung ein, in dem beschrieben wurde, dass Singen durchaus eine Zukunft habe, allerdings vornehmlich in kleineren Formaten und mit den Schwerpunkten Pop, Jazz und Gospel. Bei den klassischen Gesangvereinen gehe das Interesse zurück. „Wenn wir es schaffen, künftig nicht mehr als Gesangverein alter Prägung wahrgenommen zu werden, sondern erfrischend anders, haben wir eine Chance unsere Chorgemeinschaft mit 157-jähriger Vergangenheit eine Zukunft zu geben“, meinte Sewerin.

Moderner und zeitgemäßer

Maßnahmen könnten sein, die Literatur moderner und zeitgemäßer auszuwählen, die Auftritte geordneter, aber auch choreografisch lockerer und publikumsorientierter zu gestalten sowie optisch durch neue Chorkleidung positiv aufzufallen. Dies sei unter anderem auch auf Schulungen des Kreischorverbandes thematisiert worden, wie dessen Geschäftsführer Winfried Aubreville bestätigte. Im Übrigen sei die persönliche Ansprache der beste Weg, neue und vor allem jüngere Sänger zu gewinnen.

Dirigent für separate Gruppe

Dirigent und Chorleiter Thomas Kramer war dagegen der Meinung, dass der Chor in seiner jetzigen Form durchaus erfolgreich sei und im vergangenen Jahr gelungene Auftritte absolviert habe. Er halte nicht viel davon, den Chor in seiner Gesamtheit zu verändern. Er schlug vor, „die neuen Ideen“ in einer separaten Chorgruppe umzusetzen. Dieses Thema wird den Chor in den kommenden Monaten weiter begleiten. In seinem Jahresbericht zeigte sich Kramer weitgehend zufrieden mit der Probenbeteiligung der 38 aktiven Sänger und betonte, dass man in 2019 neue Chorsätze beschaffen werde.

„Singen ist Lust pur“

Die stellvertretende Sögeler Bürgermeisterin Ulrike Hinrichs dankte den Sängern für ihre Arbeit und bezeichnete die Auftritte der „Harmonie“ als eine Bereicherung jeder Veranstaltung. Bevor Aubreville den langjährigen Sänger und Vorsitzendes des Festausschusses, Manfred Kloock, mit der Silbernadel auszeichnete, wies er auf die positiven Effekte des Singens in der Gemeinschaft hin und sagte: „Singen ist Lust pur“. Werner Schüler nahm aus der Hand des Vorsitzenden Sewerin ein Präsent entgegen zum Dank für seine langjährige Mitwirkung „als wichtige Stütze“ im Chor, unter anderem als früherer Dirigent. Schüler sei stets zur Stelle, wenn Chorleiter Kramer mal verhindert sei.

Trio versäumt keine Probe

Keine Probe haben Manfred Kloock, Antonius Hempen und Alois Lautenschläger im abgelaufenen Jahr versäumt. Dafür erhielten sie einen Zinnbecher. Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Vorsitzende und Schriftführer Helmut Langen und Notenwart Antonius Hempen. Dass die finanzielle Situation des Männerchores „gesund“ sei, berichtete Clemens Staggenborg. Die Beiträge der 90 passiven Mitglieder werden künftig nicht mehr persönlich eingesammelt, sondern im Lastschriftverfahren eingezogen, hieß es.