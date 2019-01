Börger. Die Theatergruppe Börger hat für die Saison 2019 den Dreiakter „Opa, dat reckt“ von Bernd Gombold einstudiert. . Unter der Leitung von Regisseur Hans-Hermann Schmees verbrachten die Akteure seit drei Monaten unzählige Übungsabende auf der Bühne und sind jetzt bereit für die Auftritte. Der erste ist am Sonntag, 27. Januar, um 19 Uhr.

Schauplatz der durchaus konfliktreichen aber unterhaltsamen von Holger Intemann ins Plattdeutsche übersetzten Posse ist ein Bauernhof, wo die Verworrenheit zwischenmenschlicher Beziehungen aufgezeigt werden. Das teilte die Theatergruppe mit. Die Bäuerin Magda, resolut und sparsam, sieht in ihrem Schwiegervater Karl Schnabel einen verschwenderischen Lumpen. Immer wieder gerät sie mit ihm aneinander, weil er sein Geld lieber zu Lebzeiten in Smartphones, Computer, Kaffeevollautomaten und Motorräder investiert statt sein Vermögen zu vererben. Magdas Ehemann und Opas Sohn Paul Schnabel ist vergeblich um Interessenausgleich bemüht. Auch Oma Leni trägt eher zur Verwirrung bei statt behilflich zu sein. Eines Tages locken die Habseligkeiten von Opa Karl einen Einbrecher an. Opa Karl schafft es zwar, den Einbrecher auf frischer Tat zu ertappen, wird dabei jedoch niedergeschlagen. Dem erfolgreichen Ganoven gelingt mit dem neugekauften Motorrad die Flucht. Allerdings baut dieser einen Unfall und landet im Krankenhaus.

An diesem Unfall beteiligt ist wiederum das Ehepaar Grabemann, das sich nunmehr gezwungen sieht, kurzfristig Urlaub auf dem Land zu machen, was der geizigen Magda gar nicht passt. Aufgrund eines Missverständnisses geht die Familie unterdessen davon aus, dass Opa Karl durch den Unfall im Krankenhaus liegt. Der allerdings erfreut sich bester Gesundheit und ist untergetaucht. Vom Hühnerstall aus ärgert er Magda und deren Mann, die um ihr Erbe fürchten, mit lustigen Streichen.

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 2. Februar, um 20 Uhr sowie Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr im Jugendheim Börger an der Sögeler Straße. Eintrittskarten sind per Vorverkauf im Gemeindebüro Börger erhältlich, Restkarten gibt es ohne Gewähr an der Abendkasse.