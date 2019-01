Börger. Nach der versuchten Sprengung eines Geldautomaten der Oldenburgischen Landesbank (OLB) in Börger ist die Filiale an der Waldstraße wieder eingeschränkt für den Kundenverkehr geöffnet.

„Die Kundenbetreuung geht wie gewohnt weiter. Allerdings können wir derzeit die Bargeldversorgung noch nicht zur Verfügung stellen“, teilte Britta Silchmüller, Sprecherin des Unternehmens, auf Anfrage mit.

Weil sich die Schäden als weniger gravierend als zunächst befürchtet herausstellten, sei die Filiale bereits am Dienstag wieder eingeschränkt geöffnet worden. „Der Geldautomat ist noch nicht wieder funktionsfähig, und die Reparaturarbeiten in den Filialräumen werden sich noch etwas hinziehen“, so Silchmüller. Wann alle Reparaturen erledigt sind, konnte sie noch nicht sagen.

Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr versucht, mit Sprengstoff den Tresor des Automaten zu öffnen. Nachdem das misslang, flüchteten mit einem dunklen und stark motorisierten Kastenwagen in Richtung Surwold. Die fünf Bewohner, die nach der versuchten Sprengung ihre Wohnungen zunächst nicht betreten durften, konnten am Montagnachmittag nach Abschluss der Spurensicherung wieder zurückkehren.