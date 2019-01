Sögel. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Besucherzahlen auf Schloss Clemenswerth mehr als verdreifacht. Im vergangenen Jahr hat das Emslandmuseum aufgrund mehrerer Faktoren einen kleinen Besucherrückgang zum Jahr 2017 hinnehmen müssen.

Seit 2008 lenkt Oliver Fok als Direktor die Geschicke des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth. Seitdem konnten die Besucherzahlen von jährlich 19.000 (2008) auf 58.000 (2017) gesteigert werden. Auch wenn 2018 mit dem extrem heißen und langen Sommer, dem Moorbrand und der Fußball-WM ein eher schwieriges Museumsjahr war, kamen doch mehr als 55.000 Menschen nach Clemenswerth.

Zahlen auf hohem Niveau

„Damit bleiben die Besucherzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau und wir können auch für 2018 eine gute Bilanz ziehen. Wir sind, wenn man die widrigen Umstände des vergangenen Jahres bedenkt, mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Fok. Wie in den vergangenen Jahren waren das Fest der Sinne, der Kunstmarkt „ParkArt“ und der Adventsmarkt auch 2018 wieder die Publikumsmagneten. Hinzu kommt laut Fok der Falknertag, der mit der eindrucksvollen Flugshow aus dem Museumsprogramm nicht mehr wegzudenken ist. Auch wenn die 60. Schleppjagd des Reit- auf Fahrvereins Sögel wettertechnisch buchstäbliche ins Wasser fiel, so hatte das Wetter keine Auswirkungen auf die Teilnahme: 80 Reiter und erstmalig wieder eine stattliche Zahl an Kutschen präsentierte den Ehrengästen Gitta Connemann und Bernd Busemann ein lebendiges immaterielles Kulturerbe, das sich zu bewahren lohnt, so Fok.

Viele Sonderausstellungen

Auch das Sonderausstellungsprogramm war laut Direktor Fok im vergangenen Jahr sehr vielschichtig: „Wenzel Hablik und die Idee vom Gesamtkunstwerk“ setzte die Reihe zum Thema Gesamtkunstwerk fort. „ForumFormClemenswerth“ zeigte auf den Teichinseln Arbeiten des Landschaftskünstlers Joachim Jacob sowie im Pavillion Clemens August die Fotoausstellung „Da hängt mein Herz dran!“ und einen Überblick über das Werk von Bernhard Kock, den letztjährigen Künstlerstipendiaten der Emsländischen Landschaft.

25 Prozent mehr junge Gäste

Die Gruppenstatistik belegt laut Mitteilung des Museums für das vergangene Jahr insgesamt 633 gebuchte Führungen, davon 205 für Erwachsene und 428 für Kinder- und Jugendgruppen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Anteil der jungen Museumsbesucher nochmals um etwa 25 Prozent gesteigert werden, während die Führungen für Erwachsenengruppen etwas zurückgegangen sind. An den Aktionen des Sommerferienprogramms nahmen 550 Kinder teil und 80 Paare wählten Schloss Clemenswerth als Ort für ihre standesamtliche Trauung.

Besucher aus aller Welt

Um mehr Aufschluss über die Herkunft der Besucher zu bekommen, wurde über die gesamte Saison eine umfangreiche Postleitzahlenerhebung durchgeführt. Hierfür wurden von mehr als 7000 Besuchern beim Kauf der Eintrittskarte die Postleitzahlen erfasst. Das Ergebnis zeigt, dass knapp über die Hälfte der Besucher aus dem westlichen Niedersachsen kamen. Die Erhebung präsentiert zudem, dass das Museum in 2018 Besucher aus nahezu allen Regionen Deutschlands sowie den Niederlanden, Belgien, England, Frankreich, Österreich, Schweiz, Italien und Spanien verzeichnen konnte.

Neues Programm steht

Damit bestätigt sich der Anspruch des Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, ein „touristischer Leuchtturm des Emslandes“ zu sein. „Zudem sind wir zu Beginn des Jahres 2018 erneut für unsere Arbeit mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet wurden“, sagt Fok. Die Planungen für dieses Jahr sind derweil abgeschlossen. Das Programm mit allen Veranstaltungen und Ausstellungen wird in Kürze präsentiert. Weitere Informationen gibt es online auf clemenswerth.de.