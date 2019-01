Börger. Die Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken (VR-Stiftung) und die Volksbank Nordhümmling haben eine Spende in Höhe von 15.000 Euro an die Kirchengemeinde St. Jodocus in Börger übergeben. Mit dem Geld soll ein Teil der Krichenorgel erneuert werden.

Seit knapp 160 Jahren erklingt die Orgel in der St.-Joducus-Kirche in Börger, teilte die VR-Stiftung mit. Einige Eingriffe musste das Instrument in den vergangenen Jahrzehnten bereits über sich ergehen lassen. Die 1861 erstmals in der St.-Joducus-Kirche erklungene Orgel soll nach Aussagen eines Orgelsachverständigen unbedingt historisch erhalten bleiben. Das Instrument ist eng mit der Kirche verbunden, da die Orgel individuell für den Gottesraum geschaffen und eingebaut worden ist. Mit den Fördermitteln soll nun ein Teil der Kirchenorgel erneuert werden.

Hans Joachim Prang und Ulrich Janzen, Vorstände der Volksbank Nordhümmling, überreichten gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung der Volksbanken und Raiffeisenbanken (VR-Stiftung), Harald Lesch, die Zuwendung in Höhe von 15.000 Euro. „Unsere Stärke ist regionale Verbundenheit und darum ist es für uns besonders erfreulich, Projekte wie die Erneuerung der historischen Kirchenorgel mithilfe der Mittel der VR-Stiftung unterstützen zu können“, begründeten Prang und Janzen das gemeinsame Engagement der VR-Stiftung und der Volksbank Nordhümmling. Pfarrer Karl Heinz Santel, der für die Kirchengemeinde St. Joducus Börger die Spende entgegennahm, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die großzügige Förderung der VR-Stiftung und der uns schon seit vielen Jahren verbundenen Volksbank Nordhümmling. Nur mit solcher Hilfe ist es uns möglich, den ursprünglichen Zustand des historischen Instrumentes wieder herzustellen.“

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg engagieren sich aktiv für gemeinnützige und kulturelle Projekte. Als Bindeglied zwischen den Banken und den Organisationen haben die Banken gemeinsam mit der VR-Gewinnspargemeinschaft die VR-Stiftung der Volksbanken Raiffeisenbanken in Norddeutschland gegründet. Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Als Entscheidungsträger vor Ort beantragen die Mitgliedsbanken bei der VR-Stiftung die Fördermittel für Projekte in ihrem Geschäftsgebiet.