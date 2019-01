Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Sögel auf einem Tankstellengelände zwei Betrunkene festgenommen. Foto: Michael Gründel

Sögel. Als „betrunken und äußerst aggressiv“ beschreibt die Polizei in einer Pressemitteilung zwei Männer, die am Sonntagmorgen in Sögel auf einem Tankstellengelände an der Schlossallee abwechselnd mit einem Auto umherfuhren.