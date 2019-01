In Sögel entsteht ein neues Regenrückhaltebecken, das 35.000 Euro kostet und 2300 Kubikmeter Wasser auffangen kann. Foto: Samtgemeinde Sögel

Sögel. Mit einem geplanten Gesamtvolumen in Höhe von 35.000 Euro entsteht derzeit an der Mühlenstraße in Sögel ein neues Regenrückhaltebecken. Es soll das Regenwasser vom Mühlenberg mit angrenzenden Baugebieten aus dem Regenwasserkanal auffangen und gedrosselt in den zentralen Regenkanal der Ortsmitte weiterleiten, wie die Samtgemeinde mitteilte.