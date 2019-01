Börger. Am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten der Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) an der Waldstraße in Börger zu sprengen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei machten sie keine Beute. Der Schaden ist allerdings immens, die Filiale bleibt vorerst geschlossen.

Das Mehrfamilienhaus, in dem sich zum Tatzeitpunkt nach Angaben eines Polizeisprechers etwa acht Personen befanden, ist derzeit unbewohnbar. Das Haus war umgehend mit Unterstützung der Feuerwehr geräumt worden, die fünf Bewohner der insgesamt drei Wohnungen kamen bei Bekannten oder anderen Übergangswohnungen unter.

Die Bewohner des Hauses waren gegen 3 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, sie informierten zeitgleich mit einem Sicherheitsunternehmen, das einen automatischen Alarm erhalten haben, die Polizei. Nach Angaben eines Polizeisprechers setzen die Täter, ähnlich wie zuletzt in Lathen, Sprengstoff ein, um den Tresor des Automaten zu knacken. Das deckt sich mit Erkenntnissen der Feuerwehr. Die war ebenfalls zur OLB-Filiale gerufen worden, um festzustellen, ob sich Gas im Gebäude ausgebreitet hat. "Die Wehr hatte eine recht kurze Anfahrt: Der Einsatzort liegt in der Waldstraße genau gegenüber dem Feuerwehrhaus", berichtete ein Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Sögel.





Kein Gas in der Luft festgestellt



Nachdem der Gebäudekomplex geräumt worden und die Waldstraße von der Feuerwehr gesperrt war, betrat ein Feuerwehrtrupp das Gebäude unter Atemschutz, um die Innenräume mit einem Gasspürgerät nach Resten von Gas zu untersuchen. "Die Messungen waren negativ, so dass das Gebäude anschließend von der Polizei betreten werden konnte", berichtet der Sprecher.

Nach Angaben der Polizei konnten die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand keine Beute machen. Wie viele Täter beteiligt waren, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Sie flüchteten mit einem dunklen und stark motorisierten Kastenwagen in Richtung Surwold. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Wer Hinweise zu der Tat machen kann, meldet sich bei der Polizei in Papenburg unter 04961/9260.

Im Einsatz waren 25 Männer der Freiwilligen Feuerwehr Börger. Wann die Bewohner das Gebäude wieder betreten können, soll sich nach der Spurensicherung im Laufe des Tages klären. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Filiale bleibt vorerst geschlossen, teilte OLB-Sprecherin Britta Silchmüller auf Anfrage mit. Die Sprengung sei erfolglos gewesen, bestätigte sie ebenfalls. "Es gibt einen Sachschaden, die Höhe können wir noch nicht abschätzen. Zum Glück sind keine weiteren Personen involviert gewesen", so Silchmüller .

Die Bank bleibt zunächst geschlossen, bis die Spurensicherung durch die Polizei vor Ort abgeschlossen ist. Wie lange die Filiale geschlossen bleibt, konnte die Sprecherin noch nicht sagen und sagte zeitnahe Informationen für die Kunden zu.

Auch in Lathen war OLB-Filiale betroffen

Auch beim bisher jüngsten Fall im Emsland am Freitag, 23. November 2018, in Lathen war eine Filiale der OLB betroffen. Die Vorgehensweise ähnelt sich, weil auch in der Emsgemeinde Sprengstoff verwendet wurde. Dort allerdings war ein dunkler Audi beobachtet worden, in dem mindestens zwei Insassen gesessen haben sollen. Wegen der Vorliebe für diese Automarke entstand auch der Name "Audi-Bande". Das Landeskriminalamt bestätigte im Nachgang dieses Falls, dass Sprengstoff anstatt Gas für die Sprengung verwendet wurde. Gleiches gilt für die Sprengung eines Automaten in der gleichen Nacht in Uelsen in der Grafschaft Bentheim.

Beim LKA ist bereits Ende 2015 eine Sonderkommission eingerichtet worden, um die Taten aufzuklären. Der Erfolg im Hinblick auf Sprengstoff ist indes überschaubar. Nach Erkenntnissen des LKA hat es in Niedersachsen bisher noch keine erfolgreiche Sprengung von Geldausgabeautomaten mit Sprengstoff gegeben. "In allen Fällen blieb es bei erheblichen Sachschäden an den Gebäuden, die Tresore der Geldautomaten hielten den Angriffen stand – wie auch bei dem aktuellen Versuch in Lathen", sagte der Sprecher des LKA, Matthias Eichler, im November unserer Redaktion.

Die Sprengkraft von Sprengstoff ist Eichler zufolge grundsätzlich nicht größer als die von Gas. "Hier kommt es immer auf die Menge und die Art des verwendeten Sprengstoffes an. Täter in den Niederlanden und Nordrhein-Westfalen haben verschiedene Sprengstoffe verwandt, zum Beispiel Selbstlaborate, Sprengstoffe aus Handgranaten oder auch sogenannte „Polenböller“", berichtet der LKA-Sprecher. Viele Banken haben Geldautomaten mit Gaswarngeräte ausgestattet, was der Grund sein dürfte, wieso die "Panzerknackerer" ihre Vorgehensweise geändert haben. Allerdings wurde auch die Sicherung der Geldtresore, die sich in den Automaten befinden, verschärft, sodass sie auch Sprengungen durch Sprengstoff standhalten.

Im Jahr 2018 haben die Kriminellen landesweit 51 Geldautomaten gesprengt. 2017 waren es nur halb so viele, genauer gesagt 23.

