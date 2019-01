Werpeloh. Die für diesen Samstag 12. Januar 2019, geplante Abholung der Tannenbäume in der Gemeinde Werpeloh ist um eine Woche verschoben worden.

Ursprünglich wollte die Landjugend an diesem Wochenende die Christbäume in der Hümmling-Gemeinde entsorgen. Nun wird seitens der Gemeinde der Termin Samstag, 19. Januar genannt. Grund für die Verschiebung seien „terminliche Schwierigkeiten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Gemeinde bittet Bürger, die Information weitersagen, damit möglichst viele Werpeloher informiert sind.