Sögel. Im Mai 2018 sind die beiden Sögeler Existenzgründer Christian Klostermann und Semir Bahtiri mit der Limonadenmarke "Emsbrause" an den Markt gegangen. Vom großen Erfolg wurden die beiden Sögeler überrascht. Für 2019 planen die Unternehmensgründer drei weitere Sorten.

Mit Gastronomie oder der Getränkebranche hatten der 27 Jahre alte Klostermann und sein 45 Jahre alter Kumpel bis 2015 eigentlich nicht viel an der Mütze. Außer, dass sie gerne mal auf ein gemeinsames Getränk in einem Club oder einer Cocktailbar einkehrten. Christian Klostermann hat Multimedia-Design in Hamburg studiert, Semir Bahtiri ist gelernter Tischler und arbeitete neun Jahre als Verkäufer für einen Großhändler in Lathen.

Zunächst auf Energy-Drink gesetzt

Während eines Besuchs in einer Diskothek, bei dem es zu einem Plausch mit einem Barkeeper kam, kamen sie auf die Idee, einen Energy-Drink zu entwickeln. „Das, was es gab auf dem Markt, schmeckte uns einfach nicht“, berichtet Klostermann. Die Rezeptur war gemeinsam mit einem Getränkeabfüller aus Aurich schnell gefunden. Um sich auch optisch von der Konkurrenz abzuheben und für einen Hingucker zu sorgen, entwickelten beide gemeinsam eine durchsichtige Plastikdose, die innen von einem kleinen LED-Licht beleuchtet wurde. Das Getränk war ein Renner. Leider erwies sich der Verschluss der Dose wegen der Kohlensäure als ungeeignet, der Getränkeabfüller war nach wenigen Wochen nicht länger bereit, die Dosen weiter herzustellen.





Klostermann und Bahtiri hatten indes Blut geleckt, setzten aber fortan auf Limonade, weil die Zahl der möglichen Kunden viel größer ist. „Wichtig war uns von Anfang an, dass sie weniger süß ist, frei ist von künstlichen Zusatzstoffen und weniger Kohlensäure hat“, sagt Samir Bathiri, der bei dem jungen Unternehmen für den Vertrieb zuständig ist.

Tatsächlich schmecken die Sorte Orange und Rhabarber bei einem kleinen Test unserer Redaktion keinesfalls übersüßt, sondern kräftig nach der jeweiligen Frucht. Durch die geringe Kohlensäure-Menge fühlt sich Emsbrause im Mund sanft an. Ein Blick auf die Zutatenliste verrät: Die emsländische Limo kommt ohne „E-Nummern“, also Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker oder Farbstoffe aus. kräftig nach Frucht. Klostermann und Bahtiri verwenden Direktsaft. Dieser setzt sich, anders als Konzentrate und Hilfsstoffe, nach einiger Zeit vom Wasser ab und sinkt in Richtung Flaschenboden. „Das ist aber ein Qualitätsmerkmal und allenfalls ein optischer Makel. Ein leichtes Schütteln genügt, und Saft und Wasser verbinden sich wieder“, erklären die Sögeler.

Halbes Jahr an Rezepten getüftelt

Ein gutes halbes Jahr tüftelten die langjährigen Freunde, die jetzt auch Geschäftspartner sind, an den Rezepturen, ein weiteres halbes Jahr gingen für die Patentanmeldungen des Logos und der Marke, notwendige Laboruntersuchungen oder andere bürokratische Dinge drauf.



Als Emsbrause im Mai 2018 in zunächst drei Sorten (Orange, Zitrusmix und Rhabarber) erstmals verkauft wurde, hatten beide rund 20.000 Euro investiert. Und das für manch Dinge, die beide nicht auf dem Schirm hatten. „Nur, um einen Barcode für elektronische Kassen zu bekommen, wird eine Lizenz- und Bearbeitungsgebühr fällig“, berichtet Christian Klostermann, der bei Emsbrause für das Design, das Marketing und die Finanzen zuständig ist.





Der Erfolg hat die beiden Gründer überrascht. Die erste Lieferung, eine niedrige fünfstellige Zahl an Flaschen, war nach wenigen Wochen vergriffen, obwohl sie die Limonade zunächst nur an einige wenige Restaurants und Hofläden geliefert und bei kleineren Veranstaltungen im nördlichen Emsland und in Ostfriesland selbst verkauft hatten. Auch die zweite Produktion in ähnlich großer Menge im Herbst ist inzwischen fast vergriffen.

Zwei neue Limosorten und Emskola in Planung

2019 wollen Klostermann und Bahtiri zwei weitere Limonadensorten kreieren, voraussichtlich Apfel-Sanddorn und Holunder. Außerdem ist eine Kola, zuckerfrei und mit Zucker, in Planung. Und die gesamte Produktion soll auf Bio umgestellt werden. Das war schon zu Beginn geplant, hätte aber noch höhere Anfangsinvestitionen mit sich gebracht, wovor die Gründer zunächst zurück schreckten. Die Rücklagen dafür haben sie nun.





Seit Kurzem gibt es auf der Internetseite von Emsbrause einen Onlineshop, in dem verschiedene Probierpakete bestellt werden können. In Kürze wird es auch mehrere Werbeartikel wie Pullis, T-Shirts, Bierdeckel oder ein Flaschenöffner in Form eines Rettungsringes mit dem Logo der Brause geben. Mit mehreren Getränkemärkten und Supermarktketten stehen beide in Gesprächen, die Emsbrause ins Sortiment aufnehmen möchten. „Und das wahrscheinlich bis Nordrhein-Westfalen“, kündigt Klostermann an. Am Gewerbeweg 3 in Sögel haben die Emsbrause-Gründer in den Räumen von Ehaka Arbeitskleidung einen kleinen Schauraum eingerichtet mit allen Produkten, die es aktuell gibt.