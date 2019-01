Sögel/Brüssel. Seit 2008 bringen Sternsinger ihren Segen ins Europäische Parlament in Brüssel – diesmal kommt er erstmals aus dem Bistum Osnabrück, genauer gesagt aus Sögel.

Die Initiative ging von dem Sögeler EU-Abgeordneten Jens Gieseke (CDU) aus. Bei einem Empfang in der belgischen Landeshauptstadt trafen Judith Behrends (12), Gedeon Finke (11), Einar Terborg (11) und Leni Völker (13) auf weitere Sternsinger aus Belgien, Österreich, Österreich, Italien, Ungarn und Rumänien. Begleitet wurden die Sögeler Sternsinger von Daniel Brinker, Diözesan-Präses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.



„Es ist etwas ganz besonderes, dass sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen europäischen Nationen gemeinsam für benachteiligte Kinder in Not engagieren. Das ist ein Beispiel für die europäische Solidarität“, betonte Gieseke. Die Sternsinger sammeln in diesem Jahr für Kinder mit Behinderungen in Peru.

Einar Terborg fand es „spannend, dass so viele europäische Sternsinger da waren“. Leni Vöker meinte: „Es war interessant, beim Besuch im Parlamentarium die Abläufe in Europa näher kennenzulernen.“ Das interaktive Museum Parlamentarium war Teil des Besuchsprogramms.

„Sögeler Sternsinger in Brüssel. Das war heute ein ganz besonderer Tag für mich“, meinte Gieseke.