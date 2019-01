Werpeloh. Nach der Erweiterung der Produktionshalle für Oberflächentechnik, der Anschaffung einer neuen Brennschneideanlage sowie die Einführung einer neuen ERP-Software im vergangenen Jahr investiert das Unternehmen Maschinen- und Stahlbau Hüntelmann in Werpeloh auch in 2019 weiter in den Standort.

"Bis Mitte des Jahres soll ein Blockheizkraftwerk errichtet werden. Auch die Anschaffung eines neuen Schweißroboters ist vorgesehen", berichtet Geschäftsführer Jürgen Hüntelmann in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Mehr als zwei Millionen Euro wird der Familienbetrieb damit im vergangenen und in diesem Jahr investiert haben.

Der laut Hüntelmann, der gemeinsam mit Andreas Brümmer und Robert Timmer die Geschäftsführung bildet, mit rund 140 Mitarbeitern größte Arbeitgeber in Werpeloh, hat in der 30-jährigen Unternehmensgeschichte eine rasante Entwicklung erlebt. "Wir sind immer größer geworden", berichtet der 42-Jährige. Nach den Jahren des stetigen Wachstums gelte es nun, das Erreichte erst einmal sacken zu lassen. "Das Umfeld muss dem Tempo auch nachkommen. Als Beispiel dient dabei unter anderem die Betreuung der Mitarbeiter."

Seine Anfänge hat das Unternehmen im Jahr 1988. In einer ehemaligen Reparaturwerkstatt für Landmaschinen in Sögel nahm Bernhard Hüntelmann den Betrieb auf. Noch im selben Jahr wuchs die Belegschaft von zwei auf elf Mitarbeiter an. 1990 erfolgte mit mittlerweile 16 Beschäftigten der Umzug in das Werpeloher Industriegebiet in eine neu errichtete Fertigungshalle.

"Von Kindheit an war klar, dass ich mit in den Betrieb einsteige" Jürgen Hüntelmann, Geschäftsführer

In den Anfangsjahren des neuen Jahrtausends stieg Sohn Jürgen Hüntelmann mit in die Geschäftsführung ein. "Von Kindheit an war klar, dass ich mit in den Betrieb einsteige", erklärt der gelernte Maschinenbaumechaniker und Betriebswirt des Handwerks. Seine Ausbildung absolvierte er allerdings in einem externen Betrieb. "Das war mir auch wichtig. Ich wollte andere Abläufe kennen lernen und ein Azubi wie jeder andere sein", so der 42-Jährige.



Als Mitglied der Geschäftsleitung ist Hüntelmann für die Betriebsführung und -organisation zuständig. An die Werkbank geht es nur noch privat. "Ab und zu juckt es als gelernter Handwerker halt in den Fingern." Aus dem operativen Geschäft hat sich der mittlerweile 71-jährige Vater Bernhard bereits vor Jahren zurückgezogen. "Die Übergabe erfolgte absolut reibungslos. Wenn ich meinen Vater nach einem Rat frage, steht er dafür zur Verfügung. Ansonsten kommt er gerne noch auf einen Kaffee vorbei", teilt der Sohn mit.

Ein weiterer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war die Neugründung der Hüntelmann Oberflächentechnik im Jahr 2007 mit einer mittlerweile gut 6000 Quadratmeter großen Produktionshalle. Hier werden unter anderem Metalloberflächenbehandlungen oder Schutzummantelungen vorgenommen.

In der direkt nebenan befindlichen Fertigungshalle für Maschinen- und Stahlbau werden Produkte und Teile für den Bahn- und Anlagenbau, die Bau- und Landmaschinenbranche, Schiffswerften sowie im Bereich der Umwelttechnik und Windenergie angefertigt. Ein Großkunde des Unternehmens ist mit 20 bis 25 Prozent der Aufträge unter anderem die Papenburger Meyer Werft. So finden in Werpeloh hergestellte Klimakanäle den Weg in die Schiffe.

Mit zahlreichen Ehrengäste aus Politik, Kirche und Wirtschaft feierte das Unternehmen im vergangenen Herbst das 30-jährige Bestehen. Jürgen Hüntelmann hätte nichts dagegen, wenn der eingeschlagene Weg fortgesetzt wird. "Die Entwicklung des Unternehmens habe ich miterlebt und mit einem tollen Team mitgestaltet. So darf es gerne weitergehen."